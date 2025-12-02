Live TMW Juventus, Kalulu: "Vittoria importante. Il mister ci chiede di divertirci"

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato della sfida vinta per 2-0 contro l'Udinese. TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole del giocatore bianconero.

State ritrovando serenità e consapevolezza...

"Il mister ci chiede sempre il recupero di palla alto e non sbagliare i passaggi. Adesso stiamo facendo tantissimi passaggi giusti e questo ci aiuta a trovare fiducia e a mettere in difficoltà gli altri. Oggi ci siamo divertiamo e stiamo migliorando".

Quanto può aiutarvi una partita così?

"Questa partita era importante per passare il turno. Le prossime saranno differenti, ma questa ti può dare fiducia. Poi è sempre bello vincere a adesso arriviamo alle prossime con più consapevolezza e fiducia".

Su Spalletti?

"Il mister è arrivato con la sua idea di calcio e noi vogliamo solo fare bene sul campo. Lui ha gli standard alti e questo è positivo anche per la società. Lui ha un approccio vincente, ci chiede di giocare con forza e di divertirci".

Nel primo tempo avete giocato a 4?

"A volte cambiamo più moduli. Poi in campo ci sono tanti giocatori che possono muoversi, ma a 4 o 3 possiamo cambiare da un momento all'altro".