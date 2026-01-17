Juventus Next Gen, Brambilla: "Ad Arezzo sarà importante far vedere i nostri miglioramenti"

Il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha parlato ai canali ufficiali della Juventus dopo la vittoria di oggi contro l'Ascoli. Questo successo è il terzo consecutivo in campionato per la seconda squadra bianconera:

"Ogni stagione è diversa dall'altra - ha esordito -. Quest'anno siamo sempre stati in posizioni di classifica discrete. Con questo filotto di risultati sicuramente abbiamo guadagnato posizioni importanti, ma la strada è ancora lunga perchè siamo soltanto alla terza partita del girone di ritorno. Oggi abbiamo optato per tre centrali di grande fisicità perchè serviva una fase difensiva importante, anche nella nostra area di rigore, contro una squadra forte come l'Ascoli. Nel primo tempo abbiamo un po' sofferto, ma ci aspettavamo una partita di questo tipo, mentre nella ripresa siamo stati più bravi in fase di non possesso e in zona gol. Oltre alla rete, infatti, abbiamo avuto opportunità importanti per trovare anche il raddoppio.

La prossima settimana andremo ad Arezzo e sarà importante fare vedere i nostri miglioramenti. Sappiamo che dovremo alzare ulteriormente il nostro livello per provare a mettere in difficoltà la squadra prima in classifica. Ascoli e Arezzo? Sono due squadre molto forti, ma diverse. L'Arezzo è una squadra più verticale, che ti lascia più il pallone tra i piedi. Sono due squadre costruite per salire in Serie B. Ripeto, però, che noi abbiamo tutti gli strumenti per andare a giocare la nostra partita".