L'Inter strappa tre punti da Udine con grande maturità: 1-0 firmato Lautaro e +6 sul Milan

Vittoria pesante, concreta e tutt’altro che banale per l’Inter, che espugna Udine per 1-0 e consolida la propria posizione in vetta alla classifica (+6 sul Milan), dimostrando maturità nella gestione dei momenti e solidità anche nei passaggi più delicati della gara. Un successo che arriva al termine di una prestazione complessivamente convincente, costruita con qualità nel primo tempo e difesa con attenzione nella ripresa contro un’Udinese in crescendo.

Il match si decide nei primi 45 minuti, dominati dal palleggio e dall’iniziativa della squadra di Cristian Chivu. L’Inter prende subito in mano il possesso, trova con continuità l’accesso alla trequarti e crea diverse occasioni, soprattutto sugli esterni. Il gol arriva al 20’, quando l’asse tra Esposito e il capitano produce il colpo vincente di Lautaro Martinez, lucido nel liberarsi della marcatura e preciso nel battere Okoye. I nerazzurri sfiorano anche il raddoppio, mentre l’Udinese si affaccia una sola volta con Piotrowski, fermato da Sommer prima di uscire per infortunio.

Nella ripresa è maggiore l’equilibrio. L’Inter abbassa leggermente il baricentro e gestisce, mentre la squadra di Kosta Runjaic prova a cambiare volto con numerosi cambi e un assetto più offensivo. I friulani aumentano pressione e intensità, ma faticano a rendersi pericolosi, mentre il 2-0 nerazzurro firmato da Dimarco su assist di Esposito al 61' viene annullato per fuorigioco. Nel finale l’Inter soffre, ma chiude gli spazi e porta a casa tre punti che pesano moltissimo nella corsa scudetto.

