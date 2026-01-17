Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Latina, Volpe avvisa: "A Picerno serviranno fame e solidità. Vedo una squadra più coraggiosa"

Oggi alle 21:49Serie C
Alessandra Stefanelli

Alla vigilia della trasferta di Picerno, il tecnico nerazzurro Gennaro Volpe ha presentato la sfida in conferenza stampa, facendo il punto sul momento del Latina e sulle insidie del match in terra lucana.

“Siamo in un buon periodo - ha spiegato il tecnico - le prestazioni sono positive e i risultati ci stanno dando ragione. Tutto nasce dal lavoro quotidiano, dall’unione e dalla coesione del gruppo. Ma non dobbiamo mollare di un millimetro: il cammino è ancora lungo”.

Volpe ripercorre poi l’avvio del 2026: “Gennaio è cominciato con due vittorie importanti, seguite dal pareggio in Coppa. Ora ci attendono due partite fondamentali per la classifica. Nel girone di ritorno ogni gara è come un biglietto di sola andata: vanno affrontate tutte con la massima intensità e con l’obiettivo di fare punti”.

Sul prossimo avversario, l’attenzione è massima: “Il Picerno è una squadra profondamente rinnovata e rinforzata, reduce da quattro punti nelle prime due gare del girone di ritorno. È una partita che va preparata con grande rispetto. Per noi è l’ennesima trasferta – la sesta da quando sono arrivato – ma non possiamo permetterci di gestire: dobbiamo restare sempre concentrati”.

Capitolo disponibilità: “Arriviamo da viaggi lunghi e qualche energia inevitabilmente si perde, ma va compensata con fame e determinazione. C’è stata qualche influenza, ma i giocatori sono stati recuperati e andremo in campo con la miglior formazione possibile”.

Sull’analisi del Picerno: “Hanno cambiato molto, sia nel modo di giocare sia negli interpreti. Sono arrivati elementi di qualità come Kanouté, che alza il livello di un reparto offensivo già forte. È una squadra organizzata, con obiettivi chiari. Si giocherà su un campo sintetico e più stretto: sarà fondamentale vincere i duelli”.

Infine, uno sguardo all’evoluzione del Latina: “Vedo una squadra più coraggiosa e consapevole. I margini di crescita ci sono sempre. L’unico aspetto che non mi soddisfa è che prendiamo quasi sempre gol: dobbiamo diventare più tignosi e solidi in fase difensiva. Davanti creiamo e siamo verticali, ma tutto può e deve essere migliorato”.

