Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bari-Juve Stabia 0-1, le pagelle: Candellone sugli scudi, Biancorossi in crisi nera

Bari-Juve Stabia 0-1, le pagelle: Candellone sugli scudi, Biancorossi in crisi neraTUTTO mercato WEB
Leonardo Candellone
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 22:05Serie B
Stefano Scarpetti

Risultato finale: Bari-Juve Stabia 0-1

BARI

Cerofolini 6 - Fa venire i brividi al pubblico del San Nicola facendosi sfuggire una palla in apparenza facile, poco dopo salva su Zeroli lanciato a rete. Sul rigore decisivo battezza l’angolo giusto non riuscendo ad intervenire

Cistana 6 – Gara priva di errori la sua presidiando la zona di competenza in maniera efficace. Limita gli avversari facendo pesare il senso della posizione.

Pucino 6 - Ingaggia duelli fisici con Candellone non concedendo molto all’attaccante della vespa. Prova a dare il suo supporto in fase di costruzione. Dal 84’ Meroni s.v

Nikolaou 5.5 - Toglie le castagne dal fuoco anticipando Candellone in avvio, la rete della Juve Stabia nasce dalla sua zona dove Zeroli ha tutto il tempo per incunearsi in area e calciare davanti a Cerofolini. Dal 46’ Rao 6 - Con il suo ingresso il Bari passa al 4-2-3-1 non gli difetta la volontà e la generosità, la palla staziona dalle sue parti ma non gli riesce la giocata vincente.

Mane 5.5 - Schierato sulla fascia destra viste le condizioni non ottimali di Dickmann. Offre molto poco in fase di spinta facendosi sistematicamente limitare dai dirimpettai della Juve Stabia, in fase di non possesso è positivo ma questo non basta per giudicare sufficiente la sua prestazione.

Braunoder 4.5 - Protagonista negativo nell’episodio del gol della Juve Stabia, prima scivola agevolando l’inserimento di Zeroli poi si oppone con la mano alla sforbiciata di Candellone. Il tutto in una partita dove combina poco in avanti.

Verreth 6 - L’unico a portare tiri di una certa pericolosità per i biancorossi pur non inquadrando la porta di Confente. Dal 86’ Cerri s.v.

Dorval 5.5 - Tornato da poco dalla Coppa D’Africa costretto a fare gli straordinari, stringe i denti dando il suo apporto alla squadra ma fatica a vincere i duelli con i dirimpettai della Juve Stabia.

Maggiore 5.5 - Schierato sulla trequarti mette a referto solo un tiro nel primo tempo sopra la traversa. Per il resto fatica ed entrare in partita non dando mai quel cambio di passo che serviva per avere la meglio della retroguardia delle vespe. Dal 62’ Pagano 5 - Inserito per dare maggiore imprevedibilità alla manovra, freschezza e qualche soluzione in più ma non riesce ad incidere

Antonucci 5 - Si vede raramente nel gioco offensivo dei biancorossi tenuto a bada dall’attenta retroguardia ospite. Rimane ai margini della partita non facendo niente per uscirne. Dal 62’ Bellomo 5 - Le cose non migliorano con il suo ingresso, prova a combinare qualcosa ma anche lui non produce nulla.

Gytkaer 5 - Dalle sue parti arrivano pochi palloni questo bisogna dargli atto, lui però fa poco per cambiare lo stato di cose perdendo i duelli con gli avversari dando un contributo limitato alla manovra biancorossa.

Vincenzo Vivarini 5 - La squadra appare in una crisi senza soluzione, paga un errore individuale in occasione del vantaggio avversario ma soprattutto non tira mai verso la porta avversaria. Una squadra senza idee e incapace di reagire.

JUVE STABIA

Confente 6 - Pomeriggio tutto sommato tranquillo per il portiere delle “Vespe”. Arrivano dalle sue parti tiri poco incisivi, svolge l’ordinaria amministrazione al meglio.

Ruggero 6 - Presidia la sua zona in maniera ottimale, attento e preciso nelle chiusure nella sua area. Gioca la palla in maniera semplice senza prendersi inutili licenze.

Giorgini 6.5 - Guida il reparto arretrato con precisione ed attenzione concedendo le briciole agli attaccanti del Bari. Sbarra sistematicamente la strada mantenendo alto il livello di concentrazione per tutti i 90 minuti

Bellich 6.5 - Rispetto ai compagni di reparto ha il merito di proporsi in avanti in alcune situazione, sua la prima occasione della partita. Molto generoso, deve abbandonare il campo nel finale per crampi. Dal 88’ Varnier s.v

Carissoni 6.5 - Una costante spina nel fianco degli avversari, dopo un primo tempo abbastanza controllata nella ripresa è debordante creando situazioni pericolose, non concretizzate nel migliore dei modi dai compagni. Dal 84’ Baldi s.v

Leone 6 - Autorevole e preciso in cabina di regia, giostra il pallone in maniera attenta e lucida riuscendo sistematicamente ad avere la meglio della pressione portata dai centrocampisti del Bari.

Correia 6.5 - Soprattutto nella seconda parte della gara i giocatori del Bari provano a fermarlo senza riuscirci. Frequenti inserimenti in zona gol anche se gli manca un pizzico di incisività, un muro in fase di non possesso.

Zeroli 6.5 - Mette lo zampino sull’azione del gol approfittando di una clamorosa scivolata di Braunoder, per il resto fornisce il suo apporto nelle due fasi .Dal 68’ Mosti 6 - Abate gli concede un turno di riposo parziale, facendolo partire dalla panchina. Quando scende in campo fornisce il suo apporto alla vittoria.

Piscopo 6 -Sacrificato nel ruolo di esterno a tutta fascia interpreta il ruolo secondo le sue caratteristiche. Buono il suo apporto in fase difensiva perdendo fatalmente qualcosa davanti. Dal 68’ Cacciamani 6 - Nel finale servono forze fresche, lui risponde alle sollecitazioni dando solidità e quantità.

Maistro 6.5 - Mette la qualità al servizio della squadra, rimanendo ingabbiato nella prima frazione. Poi dopo il vantaggio gli spazi si aprono, quindi può mettere al servizio della squadra il suo tasso tecnico. Dal 68’ Burnete 6 - Efficace in copertura nei minuti in cui viene impiegato

Candellone 7 - Trasforma il rigore con grande precisione, fa reparto da solo facendo alzare la squadra guadagnando punizioni. Sfiora il raddoppio in due occasioni, un pericolo costante per i difensori del Bari.

Ignazio Abate 7 - Vittoria meritata dei campani abili a nel saper leggere i vari momenti della partita, concretizzando l'episodio del calcio rigore amministrando poi il vantaggio in maniera matura senza mai concedere nulla al Bari, anzi andando vicini al raddoppio. Con questo spirito e atteggiamento i playoff possono essere un obiettivo raggiungibile

Articoli correlati
Serie B, Bari ancora sconfitto: Candellone lancia la Juve Stabia, Galletti fuori... Serie B, Bari ancora sconfitto: Candellone lancia la Juve Stabia, Galletti fuori tra i fischi
Serie B, Juve Stabia avanti a Bari al riposo: decide un rigore di Candellone al 45'... Serie B, Juve Stabia avanti a Bari al riposo: decide un rigore di Candellone al 45'
Serie B, le formazioni ufficiali di Bari-Juve-Stabia: Gytkjaer sfida Leone Serie B, le formazioni ufficiali di Bari-Juve-Stabia: Gytkjaer sfida Leone
Altre notizie Serie B
Bari-Juve Stabia 0-1, le pagelle: Candellone sugli scudi, Biancorossi in crisi nera... Bari-Juve Stabia 0-1, le pagelle: Candellone sugli scudi, Biancorossi in crisi nera
Serie B, Bari ancora sconfitto: Candellone lancia la Juve Stabia, Galletti fuori... Serie B, Bari ancora sconfitto: Candellone lancia la Juve Stabia, Galletti fuori tra i fischi
Avellino, Fontanarosa: "In Serie B non c'è tempo per piangersi addosso, testa alla... Avellino, Fontanarosa: "In Serie B non c'è tempo per piangersi addosso, testa alla prossima"
Venezia, Casas dopo il Catanzaro: "Gruppo unito e obiettivo chiaro: vogliamo la Serie... Venezia, Casas dopo il Catanzaro: "Gruppo unito e obiettivo chiaro: vogliamo la Serie A"
Cesena, Mignani dopo il derby: "Vittoria dedicata ai tifosi, la squadra dimostra... Cesena, Mignani dopo il derby: "Vittoria dedicata ai tifosi, la squadra dimostra grande carattere"
Serie B, Juve Stabia avanti a Bari al riposo: decide un rigore di Candellone al 45'... Serie B, Juve Stabia avanti a Bari al riposo: decide un rigore di Candellone al 45'
Reggiana-Cesena 1-2, le pagelle: Shpendi show, Portanova lotta, ma non basta Reggiana-Cesena 1-2, le pagelle: Shpendi show, Portanova lotta, ma non basta
Serie B, Cesena corsaro e in rimonta: Shpendi piega la Reggiana 2-1 Serie B, Cesena corsaro e in rimonta: Shpendi piega la Reggiana 2-1
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
3 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
4 Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: confermato David, Spalletti dà ancora fiducia a Miretti
5 Il mondo del calcio in lutto: è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte (tramite Stellini) è uscito allo scoperto: il caso Lucca è ufficialmente aperto
Immagine top news n.1 Pareggite smaltita, al Napoli basta Lobotka per tornare a vincere: Sassuolo battuto 1-0
Immagine top news n.2 L'Inter strappa tre punti da Udine con grande maturità: 1-0 firmato Lautaro e +6 sul Milan
Immagine top news n.3 Commisso e la Fiorentina, storia d’amore senza lieto fine: il trofeo sfiorato ma mai sollevato
Immagine top news n.4 Gasperini gongola coi giornalisti di fede giallorossa: "Nell'Olanda gioca Malen, non Zirkzee"
Immagine top news n.5 Inter, Marotta ricorda Commisso: "Perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate"
Immagine top news n.6 Bove riparte dal Watford: contratto di 6 mesi con opzione fino al 2031. Lunedì le visite
Immagine top news n.7 Comunicato della Fiorentina: "Scenderemo in campo per onorare Rocco Commisso"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.2 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.3 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.4 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, vittoria e infortuni. Chiellini "blinda" Spalletti alla Juventus: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.2 Il ministro Tajani omaggia Commisso: "Esempio del legame storico e culturale tra Italia e USA"
Immagine news Serie A n.3 Marelli: "Rigore correttamente revocato alla Juventus, giusto il giallo a Yildiz"
Immagine news Serie A n.4 "Rocco è semplicemente Rocco". Parma, il ricordo di Krause per l'amico Commisso
Immagine news Serie A n.5 Conte (tramite Stellini) è uscito allo scoperto: il caso Lucca è ufficialmente aperto
Immagine news Serie A n.6 Dominio sterile della Juventus a Cagliari. All'intervallo è ancora 0-0
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Bari ancora sconfitto: Candellone lancia la Juve Stabia, Galletti fuori tra i fischi
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Fontanarosa: "In Serie B non c'è tempo per piangersi addosso, testa alla prossima"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Casas dopo il Catanzaro: "Gruppo unito e obiettivo chiaro: vogliamo la Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani dopo il derby: "Vittoria dedicata ai tifosi, la squadra dimostra grande carattere"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Juve Stabia avanti a Bari al riposo: decide un rigore di Candellone al 45'
Immagine news Serie B n.6 Reggiana-Cesena 1-2, le pagelle: Shpendi show, Portanova lotta, ma non basta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Passeri durissimo: "Questo sistema calcio va rifondato, lunedì protesteremo con Orsato"
Immagine news Serie C n.2 Latina, Volpe avvisa: "A Picerno serviranno fame e solidità. Vedo una squadra più coraggiosa"
Immagine news Serie C n.3 AlbinoLeffe, Lopez: "A Meda serviranno identità e solidità, Renate squadra solida"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati delle 17.30: colpo Giana Erminio, vincono Livorno e Campobasso
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, Brambilla: "Ad Arezzo sarà importante far vedere i nostri miglioramenti"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, c'è un rinforzo sulla fascia: dal Catanzaro arriva il giovane Piras
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, ancora un pareggio: tra Napoli e Como finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Georgsdottir risponde a Severini: Fiorentina-Genoa termina 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, l'anticipo fra Parma e Milan termina a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.5 La Serie A Women ricorda Commisso: "Il Viola Park centro nevralgico del nostro movimento"
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma-Milan apre il 2026 della Serie A Women. La Fiorentina scenderà in campo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)