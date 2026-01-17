Bari-Juve Stabia 0-1, le pagelle: Candellone sugli scudi, Biancorossi in crisi nera
Risultato finale: Bari-Juve Stabia 0-1
BARI
Cerofolini 6 - Fa venire i brividi al pubblico del San Nicola facendosi sfuggire una palla in apparenza facile, poco dopo salva su Zeroli lanciato a rete. Sul rigore decisivo battezza l’angolo giusto non riuscendo ad intervenire
Cistana 6 – Gara priva di errori la sua presidiando la zona di competenza in maniera efficace. Limita gli avversari facendo pesare il senso della posizione.
Pucino 6 - Ingaggia duelli fisici con Candellone non concedendo molto all’attaccante della vespa. Prova a dare il suo supporto in fase di costruzione. Dal 84’ Meroni s.v
Nikolaou 5.5 - Toglie le castagne dal fuoco anticipando Candellone in avvio, la rete della Juve Stabia nasce dalla sua zona dove Zeroli ha tutto il tempo per incunearsi in area e calciare davanti a Cerofolini. Dal 46’ Rao 6 - Con il suo ingresso il Bari passa al 4-2-3-1 non gli difetta la volontà e la generosità, la palla staziona dalle sue parti ma non gli riesce la giocata vincente.
Mane 5.5 - Schierato sulla fascia destra viste le condizioni non ottimali di Dickmann. Offre molto poco in fase di spinta facendosi sistematicamente limitare dai dirimpettai della Juve Stabia, in fase di non possesso è positivo ma questo non basta per giudicare sufficiente la sua prestazione.
Braunoder 4.5 - Protagonista negativo nell’episodio del gol della Juve Stabia, prima scivola agevolando l’inserimento di Zeroli poi si oppone con la mano alla sforbiciata di Candellone. Il tutto in una partita dove combina poco in avanti.
Verreth 6 - L’unico a portare tiri di una certa pericolosità per i biancorossi pur non inquadrando la porta di Confente. Dal 86’ Cerri s.v.
Dorval 5.5 - Tornato da poco dalla Coppa D’Africa costretto a fare gli straordinari, stringe i denti dando il suo apporto alla squadra ma fatica a vincere i duelli con i dirimpettai della Juve Stabia.
Maggiore 5.5 - Schierato sulla trequarti mette a referto solo un tiro nel primo tempo sopra la traversa. Per il resto fatica ed entrare in partita non dando mai quel cambio di passo che serviva per avere la meglio della retroguardia delle vespe. Dal 62’ Pagano 5 - Inserito per dare maggiore imprevedibilità alla manovra, freschezza e qualche soluzione in più ma non riesce ad incidere
Antonucci 5 - Si vede raramente nel gioco offensivo dei biancorossi tenuto a bada dall’attenta retroguardia ospite. Rimane ai margini della partita non facendo niente per uscirne. Dal 62’ Bellomo 5 - Le cose non migliorano con il suo ingresso, prova a combinare qualcosa ma anche lui non produce nulla.
Gytkaer 5 - Dalle sue parti arrivano pochi palloni questo bisogna dargli atto, lui però fa poco per cambiare lo stato di cose perdendo i duelli con gli avversari dando un contributo limitato alla manovra biancorossa.
Vincenzo Vivarini 5 - La squadra appare in una crisi senza soluzione, paga un errore individuale in occasione del vantaggio avversario ma soprattutto non tira mai verso la porta avversaria. Una squadra senza idee e incapace di reagire.
JUVE STABIA
Confente 6 - Pomeriggio tutto sommato tranquillo per il portiere delle “Vespe”. Arrivano dalle sue parti tiri poco incisivi, svolge l’ordinaria amministrazione al meglio.
Ruggero 6 - Presidia la sua zona in maniera ottimale, attento e preciso nelle chiusure nella sua area. Gioca la palla in maniera semplice senza prendersi inutili licenze.
Giorgini 6.5 - Guida il reparto arretrato con precisione ed attenzione concedendo le briciole agli attaccanti del Bari. Sbarra sistematicamente la strada mantenendo alto il livello di concentrazione per tutti i 90 minuti
Bellich 6.5 - Rispetto ai compagni di reparto ha il merito di proporsi in avanti in alcune situazione, sua la prima occasione della partita. Molto generoso, deve abbandonare il campo nel finale per crampi. Dal 88’ Varnier s.v
Carissoni 6.5 - Una costante spina nel fianco degli avversari, dopo un primo tempo abbastanza controllata nella ripresa è debordante creando situazioni pericolose, non concretizzate nel migliore dei modi dai compagni. Dal 84’ Baldi s.v
Leone 6 - Autorevole e preciso in cabina di regia, giostra il pallone in maniera attenta e lucida riuscendo sistematicamente ad avere la meglio della pressione portata dai centrocampisti del Bari.
Correia 6.5 - Soprattutto nella seconda parte della gara i giocatori del Bari provano a fermarlo senza riuscirci. Frequenti inserimenti in zona gol anche se gli manca un pizzico di incisività, un muro in fase di non possesso.
Zeroli 6.5 - Mette lo zampino sull’azione del gol approfittando di una clamorosa scivolata di Braunoder, per il resto fornisce il suo apporto nelle due fasi .Dal 68’ Mosti 6 - Abate gli concede un turno di riposo parziale, facendolo partire dalla panchina. Quando scende in campo fornisce il suo apporto alla vittoria.
Piscopo 6 -Sacrificato nel ruolo di esterno a tutta fascia interpreta il ruolo secondo le sue caratteristiche. Buono il suo apporto in fase difensiva perdendo fatalmente qualcosa davanti. Dal 68’ Cacciamani 6 - Nel finale servono forze fresche, lui risponde alle sollecitazioni dando solidità e quantità.
Maistro 6.5 - Mette la qualità al servizio della squadra, rimanendo ingabbiato nella prima frazione. Poi dopo il vantaggio gli spazi si aprono, quindi può mettere al servizio della squadra il suo tasso tecnico. Dal 68’ Burnete 6 - Efficace in copertura nei minuti in cui viene impiegato
Candellone 7 - Trasforma il rigore con grande precisione, fa reparto da solo facendo alzare la squadra guadagnando punizioni. Sfiora il raddoppio in due occasioni, un pericolo costante per i difensori del Bari.
Ignazio Abate 7 - Vittoria meritata dei campani abili a nel saper leggere i vari momenti della partita, concretizzando l'episodio del calcio rigore amministrando poi il vantaggio in maniera matura senza mai concedere nulla al Bari, anzi andando vicini al raddoppio. Con questo spirito e atteggiamento i playoff possono essere un obiettivo raggiungibile