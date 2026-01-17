"Calendario errato". L'accusa del Napoli: 9 gare in 28 giorni. L'Inter in 29, la Juve in 30

Nove partite in 28 giorni, una sfida dopo l'altra tra il 4 e il 31 gennaio. Il Napoli è l'unica squadra di Serie A a dover disputare nove partite nel primo mese del 2026 e dopo la vittoria contro il Sassuolo Cristian Stellini - vice di Antonio Conte - non solo ha ufficialmente richiesto rinforzi sul mercato, ma ha anche attaccato la Lega Serie A per come ha stilato il calendario: "Credo che il Napoli sia l'unica squadra italiana a giocare nove partite nel mese di gennaio, avendo iniziato il 4 gennaio anziché il 3, e finendo il 31 gennaio anziché il 1° febbraio. Secondo me il calendario è stato fatto male: non è possibile avere nove partite in 28 giorni dopo aver giocato anche la Supercoppa. A mia memoria non è mai successo", ha detto l'allenatore in seconda del Napoli. Ma è davvero così?

Confrontando le date, effettivamente quello del Napoli è il calendario più serrato. Nel caso dei partenopei infatti le sfide nel mese di gennaio sono iniziate il 4 con il match delle 12.30 contro la Lazio e si concluderanno il 31 col match in programma alle 18.00 contro la Fiorentina. Nel mezzo Hellas Verona, Inter, Parma, Sassuolo, Copenhagen, Juventus e Chelsea.

E le altre? E' iniziato il 4 gennaio anche il 2026 dell'Inter, è partito con la sfida delle 20.45 vinta contro il Bologna. Per i nerazzurri questo ciclo di nove partite si concluderà però il 1° febbraio col match delle 18 contro la Cremonese. Ventiquattro ore più tardi. Per quanto riguarda la Juventus invece il ciclo di nove partite è iniziato il 3 gennaio contro il Lecce e si concluderà il 1° febbraio contro il Parma. Stesso discorso per l'Atalanta di Raffaele Palladino, mentre per Bologna e Roma impegnate in Europa League sono previsti tempi ancor più dilatati.