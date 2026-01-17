"Rocco è semplicemente Rocco". Parma, il ricordo di Krause per l'amico Commisso

Quest'oggi allo stadio Tardini, dopo la conferenza di mister Carlos Cuesta, è stata inaugurata la nuova lounge Enrico Serafino. Presente il presidente del Parma, Kyle Krause, che ha voluto condividere il suo ricordo di Rocco Commisso, numero della Fiorentina scomparso oggi all'età di 76 anni: "Prima di iniziare questa bella serata - le parole riportate dai canali ufficiali del club ducale - penso che sia giusto, non solo prima della partita di domani, dedicare un momento a Rocco Commisso. Rocco è un amico, una persona che conoscevo da tanti anni e che ho avuto l’opportunità di conoscere quando mi si è presentata l’opportunità di acquistare il Parma Calcio. Tutti voi conoscete Rocco. Rocco è semplicemente Rocco.

E' stata una persona molto diretta, con le proprie idee e convinzioni molto forti, ma è stato un amico. È stato sempre piacevole parlargli, i miei ricordi di Rocco, da un punto di vista legato al calcio, sono quelli di una persona calorosa, aperta e che mi ha sempre aiutato, dandomi avvertimenti e consigli come un vero amico.

Ma Rocco non va pensato come una persona solamente legata al mondo del calcio. E' immigrato in America che era un giovane ragazzo ed è diventato un uomo di grande successo. Rocco rappresenta uno dei migliori esempi delle opportunità che la vita può offrire a chi emigra in cerca di un futuro migliore.

Questo è quello a cui dobbiamo pensare, a quello che Rocco ha fatto per noi, ma anche alle opportunità che Rocco ha saputo cogliere ed è stato in grado poi di ricambiare tornando nella sua Italia. In questo momento tutti i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a lui e alla sua famiglia".