Marelli: "Rigore correttamente revocato alla Juventus, giusto il giallo a Yildiz"
Luca Marelli, ex arbitro e moviolista per DAZN, ha analizzato gli episodi da moviola del primo tempo di Cagliari-Juventus, a partire dal calcio di rigore revocato ai bianconeri: "Non c’è calcio di rigore perché Mazzitelli cerca di intervenire sul pallone, Miretti lo colpisce sul tallone e poi va a terra. Non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Mazzitelli non commette alcuna infrazione, è suo diritto prendere posizione: il tocco è di Miretti. Rigore correttamente revocato".
E sul cartellino giallo a Yildiz, per simulazione: “Decisione inevitabile, Yildiz cade da solo e l’unico motivo per cui può cadere e cercare un calcio di rigore. E' stato giustamente ammonito da Massa che era in posizione perfetta per valutare".
