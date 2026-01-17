Avellino, Fontanarosa: "In Serie B non c'è tempo per piangersi addosso, testa alla prossima"

Al termine della sconfitta interna contro la Carrarese, il difensore dell’Avellino Alessandro Fontanarosa ha analizzato la partita in conferenza stampa, tirando le somme su prestazione, errori e prospettive future.

“Abbiamo approcciato bene la partita, è stata equilibrata e abbiamo trovato il gol”, ha spiegato il centrale biancoverde. Tuttavia, secondo Fontanarosa, un episodio ha fatto la differenza: “Purtroppo l’ha decisa un episodio”.

Sulla prestazione complessiva della squadra, il difensore campano ha condiviso l’analisi del mister: “Sì, è mancata un po’ di brillantezza, abbiamo sbagliato alcune cose tecniche anche in impostazione”. Nonostante Avellino abbia avuto per gran parte il pallino del gioco, la precisione in fase di costruzione ha fatto la differenza: “Noi abbiamo avuto molto il controllo del gioco, ma il secondo gol ci ha tagliato le gambe”.

Fontanarosa ha poi guardato già alla prossima partita: “In Serie B non c’è tempo per piangersi addosso, dobbiamo subito concentrarci sulla gara di La Spezia”. Un invito alla concentrazione e alla reazione immediata dopo un passo falso che fa male, ma che non deve fermare il percorso di crescita della squadra.