Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"

Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:49Calcio femminile
Daniel Uccellieri

Dopo aver trionfato in Supercoppa Women nello scorso fine settimana, la Juventus Women ricomincia il proprio cammino in campionato. Appuntamento fissato per domani, domenica 18 gennaio alle 15:30, per il match contro l'Inter valido per la decima giornata di Serie A Women.

Massimiliano Canzi, nella consueta intervista della vigilia, ha presentato così la sfida di Milano.

IL SUCCESSO DI INIZIO 2026
«Trionfare in Supercoppa Women è stato sicuramente il modo migliore di cominciare l’anno. Vincere aiuta sempre a vincere, al di là del fatto che non fosse una partita come le altre dato che valeva un trofeo. Avere la meglio in una gara secca giocata contro quella che in questo momento è la squadra più forte del nostro campionato vale ancora di più».

LA CELEBRAZIONE ALL'ALLIANZ STADIUM
«È stata una bellissima opportunità quella di poter essere festeggiati dai nostri tifosi, dalla nostra gente. Mi auguro e penso che questi momenti facciano avvicinare ancora più pubblico alla squadra femminile, che facciano avvicinare ulteriori tifosi juventini. Chiamare la squadra a festeggiare il titolo è stato un bellissimo gesto da parte del Club e spero che sempre più persone si accorgano di quello che sta facendo la Juventus Women in questi anni».

LA SFIDA CON L'INTER
«La difficoltà principale è affrontare una squadra che, dati alla mano, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato in termini di prestazioni. In questo senso siamo due squadre simili, entrambe con meno punti rispetto a quanto seminato. L’Inter è una squadra che segna molto, mentre noi subiamo poco: sarà quindi il miglior attacco contro la miglior difesa e questo rende la partita interessante già sulla carta. Guardando ai numeri, a metà campionato siamo la squadra che ha tirato di più in porta e creato più occasioni, ma anche quella con la percentuale realizzativa più bassa. Dobbiamo continuare a difendere come stiamo facendo, perché concediamo poco: era uno degli obiettivi principali rispetto alla scorsa stagione e lo stiamo centrando, questa deve restare la nostra base. Allo stesso tempo, però, creiamo tanto e concretizziamo poco: è su questo aspetto che dobbiamo migliorare, alzando la percentuale di realizzazione rispetto alle occasioni che produciamo».

L'ULTIMA ARRIVATA PERRY
«Ally è una ragazza che arriva da un altro calcio e dopo due mesi di sosta. È una ragazza che conosciamo bene perché l'abbiamo seguita per tanto tempo nel suo percorso universitario. Adesso ha bisogno di tempo sia per adattarsi a questa nuova realtà sia per mettersi in condizione perché è come se iniziasse ora la preparazione e ci vorrà un attimo di tempo».

Articoli correlati
Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme" Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
Juventus Women, Canzi: "Contento di avere tutta la rosa a disposizione" Juventus Women, Canzi: "Contento di avere tutta la rosa a disposizione"
Juventus Women, Canzi: "Felici di affrontare il Napoli ai quarti di finale" Juventus Women, Canzi: "Felici di affrontare il Napoli ai quarti di finale"
Altre notizie Calcio femminile
Serie A Femminile, ancora un pareggio: tra Napoli e Como finisce 0-0 Serie A Femminile, ancora un pareggio: tra Napoli e Como finisce 0-0
Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro... Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"
Serie A Women, Georgsdottir risponde a Severini: Fiorentina-Genoa termina 1-1 Serie A Women, Georgsdottir risponde a Severini: Fiorentina-Genoa termina 1-1
Serie A Women, l'anticipo fra Parma e Milan termina a reti bianche Serie A Women, l'anticipo fra Parma e Milan termina a reti bianche
La Serie A Women ricorda Commisso: "Il Viola Park centro nevralgico del nostro movimento"... La Serie A Women ricorda Commisso: "Il Viola Park centro nevralgico del nostro movimento"
Parma-Milan apre il 2026 della Serie A Women. La Fiorentina scenderà in campo Parma-Milan apre il 2026 della Serie A Women. La Fiorentina scenderà in campo
Como Women, Sottili: "Noi e il Napoli le due sorprese della A. Importante fare risultato"... Como Women, Sottili: "Noi e il Napoli le due sorprese della A. Importante fare risultato"
Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"... Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
3 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
4 Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: confermato David, Spalletti dà ancora fiducia a Miretti
5 Il mondo del calcio in lutto: è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Pareggite smaltita, al Napoli basta Lobotka per tornare a vincere: Sassuolo battuto 1-0
Immagine top news n.1 L'Inter strappa tre punti da Udine con grande maturità: 1-0 firmato Lautaro e +6 sul Milan
Immagine top news n.2 Commisso e la Fiorentina, storia d’amore senza lieto fine: il trofeo sfiorato ma mai sollevato
Immagine top news n.3 Gasperini gongola coi giornalisti di fede giallorossa: "Nell'Olanda gioca Malen, non Zirkzee"
Immagine top news n.4 Inter, Marotta ricorda Commisso: "Perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate"
Immagine top news n.5 Bove riparte dal Watford: contratto di 6 mesi con opzione fino al 2031. Lunedì le visite
Immagine top news n.6 Comunicato della Fiorentina: "Scenderemo in campo per onorare Rocco Commisso"
Immagine top news n.7 Morte Commisso, Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente: nessuna richiesta di rinvio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.2 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.3 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.4 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Kelly e la sua crescita: "Avevo tanto da imparare, ora mi sto divertendo"
Immagine news Serie A n.2 Cagliari-Juventus, Gaetano: "Siamo pronti. In che ruolo giocherò? Vedrete..."
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Vergara: "Giocare al Maradona è unico, il mister mi ha detto di giocare come so"
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Gaetano: "Rammaricati dopo il ko col Genoa, ora ripartiamo alla grande"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Kelly: "Lavoriamo per migliorare, vogliamo arrivare al nostro obiettivo"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, non solo belle notizie: si acuisce l'emergenza, altri tre ko contro il Sassuolo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Juve Stabia avanti a Bari al riposo: decide un rigore di Candellone al 45'
Immagine news Serie B n.2 Reggiana-Cesena 1-2, le pagelle: Shpendi show, Portanova lotta, ma non basta
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Cesena corsaro e in rimonta: Shpendi piega la Reggiana 2-1
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro: "Vinto in uno stadio che incide tanto. Successo dedicato a Fiorillo"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, le formazioni ufficiali di Bari-Juve-Stabia: Gytkjaer sfida Leone
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Alvini: "Espulsione di Konè? L'atteggiamento è quello che vogliamo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati delle 17.30: colpo Giana Erminio, vincono Livorno e Campobasso
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, Brambilla: "Ad Arezzo sarà importante far vedere i nostri miglioramenti"
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, c'è un rinforzo sulla fascia: dal Catanzaro arriva il giovane Piras
Immagine news Serie C n.4 Serie C, vittorie nette per Benevento e Lecco. Il Cittadella si butta via nel finale
Immagine news Serie C n.5 Il Crotone si rinforza in difesa: dal Potenza arriva Mattia Novella
Immagine news Serie C n.6 Il Pontedera si rinforza in difesa: dal Pisa arriva in prestito Jeremy Mbambi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Juventus, partita cruciale per la stagione di entrambe
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, ancora un pareggio: tra Napoli e Como finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Georgsdottir risponde a Severini: Fiorentina-Genoa termina 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, l'anticipo fra Parma e Milan termina a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.5 La Serie A Women ricorda Commisso: "Il Viola Park centro nevralgico del nostro movimento"
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma-Milan apre il 2026 della Serie A Women. La Fiorentina scenderà in campo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)