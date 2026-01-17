Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"

Dopo aver trionfato in Supercoppa Women nello scorso fine settimana, la Juventus Women ricomincia il proprio cammino in campionato. Appuntamento fissato per domani, domenica 18 gennaio alle 15:30, per il match contro l'Inter valido per la decima giornata di Serie A Women.

Massimiliano Canzi, nella consueta intervista della vigilia, ha presentato così la sfida di Milano.

IL SUCCESSO DI INIZIO 2026

«Trionfare in Supercoppa Women è stato sicuramente il modo migliore di cominciare l’anno. Vincere aiuta sempre a vincere, al di là del fatto che non fosse una partita come le altre dato che valeva un trofeo. Avere la meglio in una gara secca giocata contro quella che in questo momento è la squadra più forte del nostro campionato vale ancora di più».

LA CELEBRAZIONE ALL'ALLIANZ STADIUM

«È stata una bellissima opportunità quella di poter essere festeggiati dai nostri tifosi, dalla nostra gente. Mi auguro e penso che questi momenti facciano avvicinare ancora più pubblico alla squadra femminile, che facciano avvicinare ulteriori tifosi juventini. Chiamare la squadra a festeggiare il titolo è stato un bellissimo gesto da parte del Club e spero che sempre più persone si accorgano di quello che sta facendo la Juventus Women in questi anni».

LA SFIDA CON L'INTER

«La difficoltà principale è affrontare una squadra che, dati alla mano, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato in termini di prestazioni. In questo senso siamo due squadre simili, entrambe con meno punti rispetto a quanto seminato. L’Inter è una squadra che segna molto, mentre noi subiamo poco: sarà quindi il miglior attacco contro la miglior difesa e questo rende la partita interessante già sulla carta. Guardando ai numeri, a metà campionato siamo la squadra che ha tirato di più in porta e creato più occasioni, ma anche quella con la percentuale realizzativa più bassa. Dobbiamo continuare a difendere come stiamo facendo, perché concediamo poco: era uno degli obiettivi principali rispetto alla scorsa stagione e lo stiamo centrando, questa deve restare la nostra base. Allo stesso tempo, però, creiamo tanto e concretizziamo poco: è su questo aspetto che dobbiamo migliorare, alzando la percentuale di realizzazione rispetto alle occasioni che produciamo».

L'ULTIMA ARRIVATA PERRY

«Ally è una ragazza che arriva da un altro calcio e dopo due mesi di sosta. È una ragazza che conosciamo bene perché l'abbiamo seguita per tanto tempo nel suo percorso universitario. Adesso ha bisogno di tempo sia per adattarsi a questa nuova realtà sia per mettersi in condizione perché è come se iniziasse ora la preparazione e ci vorrà un attimo di tempo».