Napoli, vittoria e infortuni. Chiellini "blinda" Spalletti alla Juventus: le top news delle 22

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani a Bologna, partita confermata nonostante il lutto che ha colpito il mondo viola con la scomparsa del presidente Rocco Commisso. Come anticipato da TMW, non c'è Moise Kean: l'attaccante non ha ancora recuperato pienamente dai problemi legati alla caviglia e verrà successivamente valutato giorno per giorno.

La Nigeria chiude la Coppa d'Africa al terzo posto. Cade nella "finalina" disputata a Casablanca l'Egitto di Mohamed Salah, che non ha mai dimostrato di essere dentro la partita. Giunti al termine dei tempi regolamentari, la medaglia di bronzo è stata decisa ai calci di rigore: il laziale Dele-Bashiru ha calciato male dagli undici metri, poi Ademola Lookman e compagni hanno chiuso i giochi anche grazie all'errore del faraone del Liverpool e di Marmoush del City. Le Super Eagles conquistano la finale per il terzo posto del torneo continentale, Shobeir non riesce a intuire la conclusione dal dischetto dell'attaccante dell'Atalanta che chiude la CAN 2025 con un rigore vincente. Risolta così al terno al lotto dei rigori una partita bloccata dall'inizio alla fine.

Dopo tre pareggi consecutivi il Napoli torna al successo, ottenendo il massimo risultato col minimo sforzo nel match interno contro il Sassuolo. A Conte basta una rete di Lobotka (non segnava da tre anni e mezzo) dopo sette minuti per ritrovare tre punti che mancavano dalla prima partita di questo 2026 e rimanere a -6 dall'Inter. Il Sassuolo fa una bella partita al Maradona, ma non riesce a segnare. E cade. Pareggite smaltita, gli azzurri tornano alla vittoria.

Non solo belle notizie per Antonio Conte dalla partita contro il Sassuolo. La più bella, la più necessaria, è senza dubbio il ritorno alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi, ottenendo tre punti che tengono il Napoli agganciato alla testa del treno. Ma dal pomeriggio del Maradona ne arrivano anche un paio (ma anche tre) negative. La prima a inizio secondo tempo: Eljif Elmas si accascia al suolo a causa di un malore, un giramento di testa, e chiede il cambio. Poi, una manciata di minuti dopo, è un altro fedelissimo di Conte a fermarsi, e a preoccupare un po' di più: Amir Rrahmani si tocca l'adduttore dopo uno scatto, problema muscolare che lo mette k.o. e lo rende un calciatore da valutare per le prossime partite, Copenhagen in Champions League e big match con la Juventus in campionato. Poi, in pieno recupero, il terzo stop, anche in questo caso di natura muscolare. Matteo Politano avverte un fastidio al flessore e va a terra. Poi, impossibilitato a esser sostituito perché il Napoli ha finito gli slot, stringe i denti. E chissà che non faccia peggio. Sta di fatto che l'emergenza, per Conte, si acuisce ancor di più. Altri tre infortuni, di cui due di natura muscolare. E ricordiamo che il Napoli è già senza Meret, Lukaku, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, oggi anche Neres.

Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti da Cagliari-Juventus. L'head of Football Institutional Relations si è così espresso sul futuro di Spalletti: "Da parte nostra questo c'è sempre stato. Se vi ricordate una delle prime partite in Champions ho detto che non sarebbe stato un contratto di sei mesi. Per me Luciano è l'allenatore per i prossimi anni della Juventus e sta facendo bene. A tempo debito ne parleremo ma credo che nessuno abbia dei dubbi a riguardo".

Milan impegnato domani contro il Lecce a San Siro, con uno dei dubbi della vigilia che vengono sciolti proprio in queste ore. Strahinja Pavlovic, infatti, è convocato per la sfida, dopo aver ricevuto nei giorni scorsi nove punti di sutura all'arcata sopracciliare dopo uno scontro di gioco avvenuto in Fiorentina-Milan.