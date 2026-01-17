AlbinoLeffe, Lopez: "A Meda serviranno identità e solidità, Renate squadra solida"

In attesa dell’omologazione del successo interno contro la Pro Vercelli (2-1), l’AlbinoLeffe guarda già avanti. I blucelesti torneranno in campo domani, domenica 18 gennaio alle 17:30, allo stadio “Mino Favini” di Meda, dove affronteranno il Renate di Luciano Foschi, sesto in classifica con 31 punti, nel match valido per la 22ª giornata di campionato.

A fare il punto della situazione è Giovanni Lopez, che parte dalle sensazioni positive lasciate dall’ultima uscita: “Sono soddisfatto di quanto fatto sabato scorso e del lavoro svolto durante la settimana in vista della gara di Meda”. Il tecnico deve però fare i conti con diverse assenze: “Non riusciremo a recuperare nessuno degli indisponibili: Baroni, Boloca, Gusu e Lupinetti resteranno fuori. L’unica nota positiva è il rientro dalla squalifica di Samuele Parlati”.

Spazio poi ai nuovi innesti, già entrati nel gruppo con il giusto atteggiamento: “Giacomo Sciacca e Sevo Ciko hanno caratteristiche ideali per il nostro contesto. Sono arrivati con grande disponibilità e stanno lavorando molto bene fin dai primi allenamenti, possono darci una mano importante”.

Sul valore dell’avversario, Lopez non usa mezzi termini: “Il Renate è una squadra solida, ben costruita e molto fisica. Probabilmente, insieme al Trento, è la formazione più completa del girone subito dietro alle corazzate che lottano per la promozione diretta”.

La linea dell’AlbinoLeffe, però, resta chiara: “Dovremo portare in campo la nostra identità e la nostra proposta di gioco, valorizzando le nostre qualità e limitando al massimo le sbavature difensive. Errori che non dipendono solo dalla difesa, ma dal lavoro complessivo della squadra e che stiamo pagando a caro prezzo”.