Serie C, i risultati delle 17.30: colpo Giana Erminio, vincono Livorno e Campobasso

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 19:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Si sono concluse le cinque gare di Serie C iniziate alle 17.30, con risultati significativi soprattutto nel Girone A, dove continua il momento nero della Pro Patria.

Fa infatti rumore il 4-0 esterno della Giana Erminio sul campo dei bustocchi, sempre più in difficoltà: per la Pro Patria si tratta della settima sconfitta consecutiva, un dato che fotografa una crisi profonda. Successi di misura, invece, per Lumezzane e Ospitaletto, entrambe vittoriose 1-0 rispettivamente contro Alcione Milano e Triestina, in partite equilibrate ma decise da un singolo episodio.

Nel Girone B sorridono le squadre impegnate nelle sfide del pomeriggio. Il Livorno espugna il campo del Guidonia con un netto 2-0, grazie alle reti di Dionisi e Biondi, confermando il buon momento di forma. Stesso risultato anche per il Campobasso, che davanti al proprio pubblico supera il Carpi con una doppietta di Bifulco, decisivo nel garantire tre punti pesanti ai molisani.

22ª GIORNATA – 16-17-18-19 GENNAIO 2026
GIRONE A
Sabato 17 gennaio
Cittadella-Pergolettese 3-3
44' Corti (P), 54' e 61' Bunino (C), 83' Amatucci (C), 87' Ferrandino (P), 90+6' Milesi (P)
Dolomiti Bellunesi – Lecco 1-4
13' Zanellato (L), 17' Metika (L), 32' aut. Burrai (L), 51' Rizzo (L), 72' Cossalter (DB)
Trento – Novara 1-1
39' Aucelli (T), 72' Alberti (N)
Lumezzane-Alcione Milano 1-0
23' Iori
Ospitaletto-Triestina 1-0
28' Messaggi

Pro Patria-Giana Erminio 0-4
22' Renda, 75' Colombara, 86'/93' Ferri

Domenica 18 gennaio
Ore 14.30 - Arzignano Valchiampo – L.R. Vicenza
Ore 14.30 - Pro Vercelli – Union Brescia
Ore 17.30 - Inter U23 – Virtus Verona
Ore 17.30 - Renate – Albinoleffe

Classifica: Vicenza 53, Lecco 44*, Union Brescia 42, Cittadella 36*, Alcione Milano 33*, Inter U23 31, Renate 31, Trento 31*, Lumezzane 29*, Giana Erminio 29*, Arzignano Valchiampo 27, Pro Vercelli 27, Ospitaletto 26*, Dolomiti Bellunesi 25*, AlbinoLeffe 24, Novara 24*, Virtus Verona 18, Pergolettese 16*, Pro Patria 12*, Triestina -2*

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Venerdì 16 gennaio
Vis Pesaro – Arezzo 0-3
10' Tavernelli, 65' Ravasio, 90+4' Cianci
Sabato 17 gennaio
Juventus Next Gen – Ascoli 1-0
65' Guerra
Pianese – Torres 1-1
14' Fabrizi (P), 87' Di Stefano (T)
Campobasso-Carpi 2-0
21’ e 78' Bifulco
Guidonia Montecelio-Livorno 0-2
65' Dionisi, 75' Biondi
Domenica 18 gennaio
Ore 12.30 - Forlì – Sambenedettese
Ore 14.30 - Perugia – Gubbio
Ore 17.30 - Bra – Ravenna
Ore 17.30 - Pontedera – Pineto
Riposa: Ternana

Classifica: Arezzo 49, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 32, Juventus Next Gen 30, Campobasso 30*, Guidonia Montecelio 28*, Pianese 28, Carpi 27*, Vis Pesaro 27, Ternana 26, Forlì 25, Livorno 22*, Gubbio 20, Sambenedettese 20, Perugia 19, Bra 17, Torres 16, Pontedera 14

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Venerdì 16 gennaio
Cavese – Team Altamura 1-2
44' Rosafio (TA), 54' Grande (TA), 77' Orlando (C)
Sabato 17 gennaio
Benevento – Casarano 3-0
49' Manconi, 58' Romani, 76' Salvemini
Domenica 18 gennaio
Ore 12.30 - Atalanta U23 – Salernitana
Ore 14.30 - Potenza – Casertana
Ore 14.30 - Siracusa – Audace Cerignola
Ore 14.30 - Trapani – Sorrento
Ore 17.30 - Picerno – Latina
Ore 20.30 - Foggia – Giugliano
Ore 20.30 - Monopoli – Catania
Lunedì 19 gennaio
Ore 20.30 - Cosenza – Crotone (Diretta Rai Sport)

Classifica - Benevento 48*, Catania 45, Salernitana 39, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 33, Casarano 28*, Crotone 28, Audace Cerignola 28, Potenza 26, Team Altamura 26*, Atalanta U23 25, Sorrento 24, Latina 22, Siracusa 21, Cavese 21*, Trapani 19, Foggia 19, Picerno 18, Giugliano 16

*una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

