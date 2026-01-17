Serie B, Juve Stabia avanti a Bari al riposo: decide un rigore di Candellone al 45'
Si è concluso il primo tempo di Bari-Juve Stabia con gli ospiti avanti per 1-0. A decidere il primo tempo una ree di Candellone su calcio di rigore al 36’.
Le formazioni di partenza del match:
BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Pucino, Nikolaou; Mane, Braunoder, Verreth, Dorvàl; Maggiore, Antonucci; Gytkjaer. A disp.: Pissardo, Marfella, Burgio, Pagano, Bellomo, Meroni, Kassama, Rao, Colangiuli, Stabile, De Pieri, Cerri. All. Vincenzo Vivarini
JUVE STABIA (3-5-2): Confente, Ruggero, Bellich, Zeroli, Piscopo, Carissoni, Candellone, Correia, Giorgini, Maistro, Leone. A disp.: Signorini, Boer, Burnete, Catalin, Pierobon, Varnier, Dalle Mura, Baldi, Ciammaghichella, Dos Santos, Mannini, Cacciamani, Mosti. All. Ignazio Abate
Di seguito il programma della giornata:
SERIE B, 20ª GIORNATA
Venerdì 16 Gennaio 2026
Sampdoria – Virtus Entella 1-1
34' Cherubini (S), 74' Parodi (VE)
Sabato 17 Gennaio 2026
Avellino - Carrarese 1-2
2' Biasci (A), 13' Rubino (C), 71' Abiuso (C)
Empoli - Südtirol 0-1
24' Pecorino
Monza – Frosinone 2-2
4' Ghedjemis (F), 23 Hernani (M), 74' Petagna (M), 88' Monterisi (F)
Padova – Mantova 1-2
33' e 66' Mensah (M), 81' Lasagna (P)
Venezia - Catanzaro 3-1
6' D'Alessandro (C), 18' Busio (V), 85' Adorante (V), 90+4' Casas (V)
Reggiana – Cesena 1-1 (in corso)
27’ Portanova (R), 30’ rig. Shpendi (C)
Bari – Juve Stabia 0-1 (in corso=
36’ rig. Candellone
Domenica 18 Gennaio 2026
Ore 15.00 Pescara – Modena
Ore 17.15 Palermo – Spezia