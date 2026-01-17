Il ministro Tajani omaggia Commisso: "Esempio del legame storico e culturale tra Italia e USA"
TUTTO mercato WEB
Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore per Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso oggi all'età di 76 anni, c'è anche quello del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con un post sul proprio profilo X: "Rocco Commisso è stato l’esempio lampante del legame storico e culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti.
Era un uomo determinato e di sani principi, con una forte cultura del lavoro. E attraverso la Fiorentina aveva deciso di manifestare tutto il suo amore per la sua terra natia. Alla sua famiglia, alla Fiorentina e a tutti i tifosi viola un pensiero di vicinanza in questo momento di dolore".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
3 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
4 Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: confermato David, Spalletti dà ancora fiducia a Miretti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"