Il ministro Tajani omaggia Commisso: "Esempio del legame storico e culturale tra Italia e USA"

Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore per Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso oggi all'età di 76 anni, c'è anche quello del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con un post sul proprio profilo X: "Rocco Commisso è stato l’esempio lampante del legame storico e culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Era un uomo determinato e di sani principi, con una forte cultura del lavoro. E attraverso la Fiorentina aveva deciso di manifestare tutto il suo amore per la sua terra natia. Alla sua famiglia, alla Fiorentina e a tutti i tifosi viola un pensiero di vicinanza in questo momento di dolore".