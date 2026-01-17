TMW Gasperini gongola coi giornalisti di fede giallorossa: "Nell'Olanda gioca Malen, non Zirkzee"

Divertente siparietto dopo la conferenza stampa odierna di mister Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Roma è tornato indietro dai giornalisti di fede giallorossa per rispondere alla possibile titolarità del nuovo acquisto Donyell Malen domani contro il Torino e ha dichiarato: "Avete mai visto giocare Malen? Non so se avete presente che giocatore è… Nell’Olanda gioca Malen, mica Zirkzee".

La battuta di Gasperini è un riferimento diretto all'attaccante cercato fin dall'estate proprio dalla sua Roma, quel Joshua Zirkzee che per il momento sembra però destinato a restare al Manchester United.