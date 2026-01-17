Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Venezia, Casas dopo il Catanzaro: "Gruppo unito e obiettivo chiaro: vogliamo la Serie A"

Venezia, Casas dopo il Catanzaro: "Gruppo unito e obiettivo chiaro: vogliamo la Serie A"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 20:49Serie B
Alessandra Stefanelli

Dopo il successo contro il Catanzaro, Antonio Casas ha analizzato la prestazione del Venezia in conferenza stampa, sottolineando l’importanza del gruppo e la crescita mostrata dalla squadra.

“Tutti dobbiamo pensare alla squadra - ha spiegato l’attaccante arancioneroverde - e sfruttare al massimo i minuti che il mister ci concede”. Una gara tutt’altro che semplice, soprattutto nella prima fase: “È stata una partita difficile. Nel primo tempo abbiamo creato occasioni importanti senza riuscire a segnare, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio di loro”.

Casas ripercorre poi gli episodi chiave del match: “Dopo un quarto d’ora del secondo tempo è arrivata l’espulsione, poi il gol su rigore e infine il terzo gol che ha chiuso la partita”. Ma lo sguardo è già rivolto avanti: “Possiamo sempre migliorare. Rispetto all’inizio del campionato giochiamo meglio a pallone e siamo cresciuti molto”.

Grande enfasi anche sullo spirito del gruppo: “In questo momento siamo una squadra unita e da qui in avanti possiamo solo fare passi avanti”. A livello personale, Casas si dice soddisfatto del suo percorso: “Qui mi sento molto felice. Questa è una squadra di altissimo livello e il mio compito è sfruttare ogni minuto in campo e in allenamento per migliorare”.

Infine, un messaggio chiaro sugli obiettivi stagionali: “L’obiettivo è evidente per tutti: a maggio vogliamo vedere il Venezia in Serie A”. Un traguardo ambizioso, ma che il gruppo sembra determinato a inseguire fino in fondo.

Articoli correlati
Venezia, Stroppa: "Sul gol del Catanzaro non funzionava il VAR. Ripresa senza storia"... Venezia, Stroppa: "Sul gol del Catanzaro non funzionava il VAR. Ripresa senza storia"
Catanzaro, Aquilani: "Due gol regalati, vado a casa arrabbiato per la sconfitta" Catanzaro, Aquilani: "Due gol regalati, vado a casa arrabbiato per la sconfitta"
Vis Pesaro, c'è un rinforzo sulla fascia: dal Catanzaro arriva il giovane Piras Vis Pesaro, c'è un rinforzo sulla fascia: dal Catanzaro arriva il giovane Piras
Altre notizie Serie B
Bari-Juve Stabia 0-1, le pagelle: Candellone sugli scudi, Biancorossi in crisi nera... Bari-Juve Stabia 0-1, le pagelle: Candellone sugli scudi, Biancorossi in crisi nera
Serie B, Bari ancora sconfitto: Candellone lancia la Juve Stabia, Galletti fuori... Serie B, Bari ancora sconfitto: Candellone lancia la Juve Stabia, Galletti fuori tra i fischi
Avellino, Fontanarosa: "In Serie B non c'è tempo per piangersi addosso, testa alla... Avellino, Fontanarosa: "In Serie B non c'è tempo per piangersi addosso, testa alla prossima"
Venezia, Casas dopo il Catanzaro: "Gruppo unito e obiettivo chiaro: vogliamo la Serie... Venezia, Casas dopo il Catanzaro: "Gruppo unito e obiettivo chiaro: vogliamo la Serie A"
Cesena, Mignani dopo il derby: "Vittoria dedicata ai tifosi, la squadra dimostra... Cesena, Mignani dopo il derby: "Vittoria dedicata ai tifosi, la squadra dimostra grande carattere"
Serie B, Juve Stabia avanti a Bari al riposo: decide un rigore di Candellone al 45'... Serie B, Juve Stabia avanti a Bari al riposo: decide un rigore di Candellone al 45'
Reggiana-Cesena 1-2, le pagelle: Shpendi show, Portanova lotta, ma non basta Reggiana-Cesena 1-2, le pagelle: Shpendi show, Portanova lotta, ma non basta
Serie B, Cesena corsaro e in rimonta: Shpendi piega la Reggiana 2-1 Serie B, Cesena corsaro e in rimonta: Shpendi piega la Reggiana 2-1
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
3 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
4 Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: confermato David, Spalletti dà ancora fiducia a Miretti
5 Il mondo del calcio in lutto: è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte (tramite Stellini) è uscito allo scoperto: il caso Lucca è ufficialmente aperto
Immagine top news n.1 Pareggite smaltita, al Napoli basta Lobotka per tornare a vincere: Sassuolo battuto 1-0
Immagine top news n.2 L'Inter strappa tre punti da Udine con grande maturità: 1-0 firmato Lautaro e +6 sul Milan
Immagine top news n.3 Commisso e la Fiorentina, storia d’amore senza lieto fine: il trofeo sfiorato ma mai sollevato
Immagine top news n.4 Gasperini gongola coi giornalisti di fede giallorossa: "Nell'Olanda gioca Malen, non Zirkzee"
Immagine top news n.5 Inter, Marotta ricorda Commisso: "Perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate"
Immagine top news n.6 Bove riparte dal Watford: contratto di 6 mesi con opzione fino al 2031. Lunedì le visite
Immagine top news n.7 Comunicato della Fiorentina: "Scenderemo in campo per onorare Rocco Commisso"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.2 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.3 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.4 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, vittoria e infortuni. Chiellini "blinda" Spalletti alla Juventus: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.2 Il ministro Tajani omaggia Commisso: "Esempio del legame storico e culturale tra Italia e USA"
Immagine news Serie A n.3 Marelli: "Rigore correttamente revocato alla Juventus, giusto il giallo a Yildiz"
Immagine news Serie A n.4 "Rocco è semplicemente Rocco". Parma, il ricordo di Krause per l'amico Commisso
Immagine news Serie A n.5 Conte (tramite Stellini) è uscito allo scoperto: il caso Lucca è ufficialmente aperto
Immagine news Serie A n.6 Dominio sterile della Juventus a Cagliari. All'intervallo è ancora 0-0
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Bari ancora sconfitto: Candellone lancia la Juve Stabia, Galletti fuori tra i fischi
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Fontanarosa: "In Serie B non c'è tempo per piangersi addosso, testa alla prossima"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Casas dopo il Catanzaro: "Gruppo unito e obiettivo chiaro: vogliamo la Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani dopo il derby: "Vittoria dedicata ai tifosi, la squadra dimostra grande carattere"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Juve Stabia avanti a Bari al riposo: decide un rigore di Candellone al 45'
Immagine news Serie B n.6 Reggiana-Cesena 1-2, le pagelle: Shpendi show, Portanova lotta, ma non basta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Passeri durissimo: "Questo sistema calcio va rifondato, lunedì protesteremo con Orsato"
Immagine news Serie C n.2 Latina, Volpe avvisa: "A Picerno serviranno fame e solidità. Vedo una squadra più coraggiosa"
Immagine news Serie C n.3 AlbinoLeffe, Lopez: "A Meda serviranno identità e solidità, Renate squadra solida"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati delle 17.30: colpo Giana Erminio, vincono Livorno e Campobasso
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, Brambilla: "Ad Arezzo sarà importante far vedere i nostri miglioramenti"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, c'è un rinforzo sulla fascia: dal Catanzaro arriva il giovane Piras
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, ancora un pareggio: tra Napoli e Como finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Georgsdottir risponde a Severini: Fiorentina-Genoa termina 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, l'anticipo fra Parma e Milan termina a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.5 La Serie A Women ricorda Commisso: "Il Viola Park centro nevralgico del nostro movimento"
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma-Milan apre il 2026 della Serie A Women. La Fiorentina scenderà in campo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)