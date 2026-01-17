Venezia, Casas dopo il Catanzaro: "Gruppo unito e obiettivo chiaro: vogliamo la Serie A"

Dopo il successo contro il Catanzaro, Antonio Casas ha analizzato la prestazione del Venezia in conferenza stampa, sottolineando l’importanza del gruppo e la crescita mostrata dalla squadra.

“Tutti dobbiamo pensare alla squadra - ha spiegato l’attaccante arancioneroverde - e sfruttare al massimo i minuti che il mister ci concede”. Una gara tutt’altro che semplice, soprattutto nella prima fase: “È stata una partita difficile. Nel primo tempo abbiamo creato occasioni importanti senza riuscire a segnare, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio di loro”.

Casas ripercorre poi gli episodi chiave del match: “Dopo un quarto d’ora del secondo tempo è arrivata l’espulsione, poi il gol su rigore e infine il terzo gol che ha chiuso la partita”. Ma lo sguardo è già rivolto avanti: “Possiamo sempre migliorare. Rispetto all’inizio del campionato giochiamo meglio a pallone e siamo cresciuti molto”.

Grande enfasi anche sullo spirito del gruppo: “In questo momento siamo una squadra unita e da qui in avanti possiamo solo fare passi avanti”. A livello personale, Casas si dice soddisfatto del suo percorso: “Qui mi sento molto felice. Questa è una squadra di altissimo livello e il mio compito è sfruttare ogni minuto in campo e in allenamento per migliorare”.

Infine, un messaggio chiaro sugli obiettivi stagionali: “L’obiettivo è evidente per tutti: a maggio vogliamo vedere il Venezia in Serie A”. Un traguardo ambizioso, ma che il gruppo sembra determinato a inseguire fino in fondo.