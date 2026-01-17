Prestito con obbligo di riscatto in caso di Europa League. Ecco l'offerta Juve per Mateta: le ultime
"Ci sarà un prezzo per il quale il Crystal Palace potrà dire: 'nonostante i 18 mesi rimasti nel suo contratto, se il giocatore vuole l'affare si può fare'. Ma se nessuno pagherà questo prezzo, allora rimarrà": così il tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha parlato in conferenza stampa di Jean-Philippe Mateta, attaccante seguito da vicino dalla Juventus in questo mercato invernale.
Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato dell'apertura totale del Crystal Palace per Mateta: la formula sarebbe quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, soluzione che soddisfa il club inglese e permette alla Juve di diluire l’investimento. Il giocatore, dal canto suo, ha già trovato l’accordo con la Juventus.
Ulteriori aggiornamenti arrivano adesso da Sky Sport, che parla di offerta della Juventus sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Europa League. Le cifre sono 2 milioni per il prestito e 28 milioni per il riscatto, affare da 30 milioni complessivi.