Clamoroso a Cagliari, sardi avanti sulla Juventus: la sblocca Mazzitelli al 65'
Cagliari sorprendentemente in vantaggio sulla Juventus grazie a Luca Mazzitelli al 65'. Punizione di Gaetano che pennella verso l'area e trova il centrocampista bravissimo a prendere il tempo e superare in girata Perin: è il suo primo gol con la maglia rossoblù.
