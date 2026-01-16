Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: confermato David, Spalletti dà ancora fiducia a Miretti

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari-Juventus (Sabato 17 gennaio, ore 20.45, arbitra Massa, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Cagliari

Sembrerebbe pienamente recuperato per la gara contro la Juventus Yerry Mina che, nel corso di questa settimana, ha partecipato agli allenamenti col gruppo. Il tecnico del Cagliari ora deve scegliere se schierare il colombiano dal primo minuto e la probabilità è molto alta. In un possibile 4-3-1-2, Caprile resta l'uomo di fiducia tra i pali. La difesa dovrebbe vedere nuovamente Zappa, Mina, Luperto e Obert. Il centrocampo, data ancora l'assenza di Deiola, sembrerebbe essere formato da Palestra, Prati e Adopo, con possibilità per Mazzitelli di subentrare a match in corso. Sulla trequarti Gaetano, a sostegno della coppia d'attacco Borrelli-Esposito. (da Cagliari, Elena Accardi)

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro il Cagliari punterà ancora sul 4-2-3-1: in porta ci sarà Di Gregorio. Davanti a lui si muoverà la linea a quattro, che da destra verso sinistra, sarà formata da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. Mentre Koopmeiners partirà ancora dalla panchina. A centrocampo non dovrebbero esserci novità e si ripartirà da Thuram, e Locatelli. Sulla trequarti, Spalletti ritroverà Conceicao che però non sarà in campo dal primo minuto. Perciò con McKennie e Yildiz dovrebbe toccare ancora a Miretti. Anche in attacco si va verso la conferma di David reduce da due gol consecutivi contro Sassuolo e Cremonese. (da Torino, Camillo Demichelis)