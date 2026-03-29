Juventus, due club inglesi su Thuram: e la Premier bussa alla porta anche per Kalulu

Khephpren Thuram al bivio. Il centrocampista della Juventus non sta certamente attraversando un momento fortunato con la squadra fuori dalla Champions League contro il Galatsaray, con una rete sbagliata dal francese, e una qualificazione nella coppa dalle grandi orecchie ancora da conquistare. In campionato infatti la lotta con Roma e Como è più che mai serrata e le ultime otto giornate ci diranno chi raggiungerà il quarto posto e chi invece dovrà passare in Europa o Conference League.

E da questo potrebbe dipendere anche il futuro del figlio d’arte arrivato in bianconero per 20 milioni di euro e adesso valutato almeno il doppio. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le voci dalla Premier League sono sempre più insistenti. Il sondaggio del Manchester United c’è già stato mentre anche il Liverpool potrebbe iscriversi alla corsa.

Gli occhi dell’Inghilterra non riguarderebbero soltanto Thuram. Sempre secondo quanto scrive il quotidiano sportivo, la Premier avrebbe posato lo sguardo anche su Pierre Kalulu protagonista di una buona stagione con 41 presenze fra le varie competizioni.