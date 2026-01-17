Juventus ko col 78% di possesso palla. Mai successo in A dal 2004 a oggi
Due statistiche interessanti riguardanti la sconfitta della Juventus, che arrivano da Opta:
I bianconeri hanno perso 5 delle 14 trasferte in questa stagione tra tutte le competizioni, già una sconfitta in più rispetto a quelle registrate in tutta l'intera scorsa stagione.
Riguardo la partita contro il Cagliari, la Juventus è la prima squadra che ha perso un match di Serie A con un possesso palla di almeno il 78% da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
