Juventus, Koopmeiners e la nuova vita da difensore: "Mi sento comodo in questo ruolo"
Il centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il derby contro il Torino chiuso sullo 0-0 e valido per l’11^ giornata di Serie A.
Troppo bravo il Toro o qualche meccanismo ancora non vi viene fluido?
"Il mister ci diceva di giocare su Dusan, loro giocavano uomo contro uomo e c'era spazio dietro ai loro difensori. Sono mancati solo gli ultimi dettagli in avanti".
Il mister ti chiede di andare senza palla oltre che impostare da dietro?
"Il mister mi ha detto di giocare dietro, ma di poter giocare anche come centrocampista. Se un difensore va in avanti, diventa molto difficile per loro. Mi sento comodo in questo ruolo, posso aiutare la squadra".
Come ti senti?
"Mi sento comodo in questa posizione, come qualità posso aiutare la squadra. Voglio toccare palla tanto in partita, posso spingere in avanti e in questo ruolo posso farlo".