TMW Juventus, le ultime dalla seduta di rifinitura in vista del Pafos

Juventus in campo alla Continassa per l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di Champions League contro il Pafos in programma domani sera all'Allianz Stadium, con fischio d'inizio previsto per le ore 21. Per l'occasione il tecnico Luciano Spalletti ha potuto salutare il rientro in gruppo di Gleison Bremer dopo circa 2 mesi e mezzo, periodo in cui il classe '97 era rimasto ai box per via dell'infortunio al ginocchio. Col brasiliano, presente in campo coi compagni anche Daniele Rugani.

La squadra bianconera si è allenata sotto gli occhi della dirigenza, con lo stesso Spalletti che si è anche intrattenuto a parlare con Giorgio Chiellini, e di Dusan Vlahovic, centravanti infortunato che ha voluto osservare l'allenamento dei compagni di squadra.

Nella parte di lavoro aperta ai media, la squadra di Spalletti ha messo in scena anche una partitella in famiglia con una squadra che era così schierata: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceiçao; David. Al netto delle prove descritte, per indicazioni più precise in merito alla formazione che scenderà in campo domani sera servirà aspettare ancora qualche ora. Col tecnico Luciano Spalletti e un membro della rosa che parleranno in conferenza stampa a partire dalle ore 17.