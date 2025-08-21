Juventus, lo sfogo di Tudor: "Iniziare il campionato col mercato aperto ti porta alla pazzia"

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport: "Sinceramente ho guardato poco alle cose che circolano, perché diventi matto. Anche questa cosa che si inizia a giocare col mercato aperto è una cosa che porta alla pazzia, ma va accettata. Ogni allenatore comunque impazzisce in questo periodo, il mercato non piace perché toglie certezze, sicurezze e concentrazione su ciò che è fondamentale, il lavoro quotidiano".

Prosegue e conclude Tudor: "Speriamo che si cambi almeno questa cosa, la norma sarebbe chiudere una settimana prima che inizi il campionato. Poi quel che sarà, sarà. Ogni allenatore vuole avere i giocatori più forti possibili, a volte puoi e altre no. Bisogna accettare la cosa e concentrarsi sul campo, su cosa hai".

Intanto nelle scorse ore si è presentato al mondo Juventus, parlando in conferenza stampa, il neo acquisto estivo Joao Mario. Ha detto l'esterno portoghese, arrivato nell'affare che ha visto Alberto Costa fare il percorso opposto e andare al Porto, in conferenza stampa: "Ciao a tutti. I primi giorni sono stati incredibili per me e mi sono trovato veramente tanto bene. Io faccio parte di un gruppo con qualità enorme e sono stati giorni molto duri per preparare al meglio questa stagione. Adesso siamo pronti per l'inizio della stagione".