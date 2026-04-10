Alisson Santos e l'ambientamento: "Napoli come il Brasile, dopo poco mi sentivo già a casa"

Alisson Santos ha parlato a “Small Talk”, format dei canali ufficiali del Napoli, soffermandosi sul suo ambientamento e sui primi momenti vissuti in azzurro.

Sul suo primo gol contro la Roma

"In quell'azione mi sono accentrato per avere più spazio, poi li Giovane mi ha servito bene e ho controllato col sinistro prima di calciare. È stata una gioia enorme segnare, anche perché allo stadio c’erano mia madre, mio fratello e il mio agente. Sentire il mio nome urlato dallo speaker e dai tifosi è stato qualcosa di incredibile: lo stadio era pieno e in quel momento ho capito davvero di aver realizzato il mio sogno, quello di giocare e segnare per un club così importante come il Napoli. Spero sia solo il primo di tanti gol per aiutare la squadra”.

Sui suoi modelli

"Sono cresciuto guardando Neymar e Ronaldinho, cercando di imparare da loro e di portare in campo la stessa felicità nel giocare".

Retroscena sul suo arrivo a Napoli

"È stato un viaggio lungo e stancante, tra partite e scali, ma arrivare al Napoli è qualcosa che ripaga tutto”.

Su città e tifosi

"Mi hanno accolto alla grande, Napoli è calda come il Brasile. Dopo poco mi sentivo già a casa".