Juventus, non solo Chiesa e Ferreira Carrasco: per la trequarti piace anche Thiago Almada
A Torino il mercato gira sempre attorno allo stesso nome. In casa Juventus il grande tema resta Federico Chiesa, deciso a tornare in bianconero e pronto a riabbracciare uno spogliatoio che lo accoglierebbe senza esitazioni. Anche Luciano Spalletti vede in lui una soluzione ideale per completare un reparto che ha bisogno di rinforzi, mentre Marco Ottolini e Giorgio Chiellini spingono per il sì. Più prudente l’amministratore delegato Damien Comolli, intenzionato a valutare tutte le opzioni disponibili.
I contatti con agenti e intermediari - scrive La Stampa - proseguono per cercare un’intesa con il Liverpool, che al momento parla soltanto di cessione a titolo definitivo per rientrare dell’investimento fatto nell’estate 2024: 12 milioni più 3 di bonus. La Juve spera invece di strappare un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League. Le parti lavorano con fiducia, ma il muro dei Reds non è ancora caduto.
Nel frattempo la dirigenza bianconera si guarda intorno. Sul tavolo c’è la candidatura di Thiago Almada, fantasista dell’Atletico Madrid in cerca di rilancio dopo poco spazio con Simeone. I rapporti tra i club sono ottimi, come dimostra l’operazione Nico Gonzalez. Risale anche il nome di Yannick Ferreira Carrasco, 32 anni, desideroso di lasciare l’Al-Shabab e tornare in Europa. Infine, dialoghi avviati pure con gli agenti di Daniel Maldini, in uscita dall’Atalanta.