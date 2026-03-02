Pisa-Bologna 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Pisa (3-5-2): Nicolas; Calabresi (25' st Canestrelli), Caracciolo (45' st Iling-Junior), Coppola; Leris, Højholt (25' st Piccinini), Marin, Aebischer, Angori (18' st Cuadrado); Moreo, Durosinmi (18' st Stojilkovic). A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Meister, Tramoni, Akinsanmiro, Touré, Stengs, Loyola, Raul Albiol. All.: Hiljemark
Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik (21' Casale), Lucumì, Joao Mario (29' st De Silvestri); Sohm (18' st Odgaard), Freuler, Moro; Bernardeschi (18' st Orsolini), Castro, Cambiaghi (29' st Rowe). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Ferguson, Dallinga, Dominguez. All.: Italiano
Arbitro: Feliciani
Marcatore: 44' st Odgaard (B)
Ammoniti: Freuler (B), Lucumì (B)