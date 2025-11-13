Juventus, occhi su Beyuku per la fascia destra. Determinante sarà la valutazione del Modena

Gady-Pierre Beyuku, 19enne rivelazione del Modena, è nel mirino della Juventus per il mercato di gennaio: è un terzino destro, di quelli di corsa e di qualità, però anche con una propensione più difensiva e per questo in grado di convincere tutti. In particolare gli scout bianconeri, per i quali il percorso del ragazzo con la Francia Under 20 ai Mondiali di categoria in Cile è stato davvero importante, rivela Tuttosport.

In attesa di capire le intenzioni del Modena – dove Beyuku è arrivato direttamente dalle giovanili della Triestina solamente la scorsa estate – sul suo profilo, lo staff di mercato bianconero ha messo gli occhi di lui. A risultare determinante sarà la valutazione che ne farà il club emiliano, da cui dipenderà pure l’eventuale asta nei suoi confronti. Sull’esterno transalpino un po’ di squadre si sono già mosse, anche solo per capire quali margini possano esserci da qui a gennaio. Il club emiliano sembra pronto a resistere alle prime richieste, pure alle più stuzzicanti, pur di tenere il 19enne in squadra per sognare il colpo grosso e immaginarsi presto in Serie A.

Prenderlo prima di vederlo sbocciare altrove è uno dei punti salienti del percorso a cui i dirigenti juventini sono chiamati: costruire in casa i campioni del futuro, non ricorrere al flusso di milioni per allestire la squadra. In attesa di un algoritmo più performante – alla Continassa n’è appena arrivato uno nuovo di zecca –, l’occhio umano ha intanto restituito un nome che ha già stupito molti, i modenesi in primis.