Lazio, Provedel: "Forse essersi fermato ha dato a Sarri ancora più voglia di allenare di prima"

Ivan Provedel, intervenuto ai canali ufficiali della Lazio per il match program di Lazio-Atalanta, ha commentato anche gli effetti della vittoria col Bologna e lo stato d'animo di mister Sarri:

Cosa ha lasciato la vittoria ai rigori di Bologna?

"Ha lasciato tanto, è una vittoria che ci permette di sopperire alla stanchezza dell’impegno ravvicinato e regala entusiasmo perché venivamo da un periodo in cui faticavamo a ottenere dei risultati positivi".

Ora c'è l'Atalanta, prossima avversaria anche in Coppa Italia.

"L’Atalanta è una squadra fortissima che sta attraversando un periodo di grande forma. Sarà una gara difficile ma non avrà niente a che vedere con la Coppa Italia, visto che manca ancora tanto tempo alla semifinale di andata. Cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile per provare a vincere".

Carnesecchi?

"Marco lo conosco da qualche anno, abbiamo giocato contro anche in Serie B. Per me è uno dei portieri più forti, l’ho sempre ammirato per come interpreta il ruolo. È anche un bravo ragazzo, proverò a rubargli qualcosa".

Hai trovato un Sarri ancora più determinato rispetto a prima? Come stai vedendo i nuovi?

"Il mister è sempre stato molto determinato e affamato. Forse non aver allenato per un po’ di tempo gli ha dato ancora più voglia di prima: riesce a trasmetterci la sua passione e noi cerchiamo di fare lo stesso. I nuovi arrivati sono prospetti importanti ma sono giovani e vanno aspettati con pazienza. Motta è un bravo portiere, è giovane e lavorando bene può avere una grande carriera perché ha talento ed è un ragazzo serio".