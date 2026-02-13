Fullkrug calcia malissimo il rigore e spreca il raddoppio: si resta 0-1 tra Pisa e Milan
Spreca malamente la possibilità di andare sullo 0-2 il Milan. Contro il Pisa, al 55', Fabbri concede un rigore ai rossoneri per fallo di Loyola su Pavlovic. Sul dischetto si presenta Fullkrug - entrato a fine primo tempo al posto di Nkunku - che calcia malissimo alla sua sinistra, colpendo il palo esterno e facendo terminare la sfera fuori dal campo. Si resta sullo 0-1 nel match dell'Arena Garibaldi.
