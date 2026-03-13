Vertice bianconero. Tuttosport in prima pagina: "Vincere subito, Spalletti firma"

"Vincere subito, Spalletti firma". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sul vertice in programma oggi tra la Juventus e Luciano Spalletti. La società bianconera sta lavorando al prolungamento del tecnico toscano ma sul tavolo c'è anche il mercato per costruire una nuova Juve. La priorità sarà l'accesso alla prossima Champions ma l'obiettivo è tornare a competere ai massimi livelli. Lucio dovrebbe legarsi alla Juve fino al 2027 con opzione e punta a sei rinforzi nei principali reparti.

EUROPA LEAGUE - In prima pagina anche l'euroderby tra Bologna e Roma, finito sul punteggio di 1-1. Tanto equilibrio nell'ottavo d'andata di Europa League giocato ieri al Dall'Ara, aperto dalla rete di Bernardeschi in favore rossoblu. A pareggiare i conti è stato Pellegrini, che ha rimandato ogni discorso qualificazione alla sfida prevista all'Olimpico il prossimo 19 marzo. Chi passerà il turno affronterà Lille o Aston Villa, che ieri si è imposto 0-1 in Francia.

TORINO - Spazio dedicato anche al Torino, che questa sera inaugurerà la ventinovesima giornata di Serie A. Alle 20.45 infatti i granata sfideranno il Parma, puntando a cancellare la sconfitta di Napoli. Uno stadio che però sarà ancora vuoto, visto che la contestazione contro Cairo Toro prosegue. Per la quarta partita di fila in casa, quindi, i gruppi organizzati rimarranno fuori dall'Olimpico Grande Torino.