Juventus, per l'attacco spunta anche Boga: in rottura con il Nizza, è stato proposto
Federico Chiesa rimane l'idea principale della Juventus, che è alla ricerca di un rinforzo importante per l'attacco di Spalletti, ma deve scontrarsi con le volontà del Liverpool. Alle spalle di Chiesa c’è sempre Daniel Maldini, in uscita dall’Atalanta, che ha appena preso Giacomo Raspadori dall’Atletico Madrid. Un reparto offensivo extra-large che la "Dea" deve necessariamente sfoltire. Maldini è un profilo gradito a Spalletti, ma restano le perplessità sul rendimento nell’ultimo anno e mezzo: per individuare un vice Yildiz di alto livello, la Juve preferisce aspettare ancora qualche giorno, qualora non si dovessero registrare chiari segnali per Chiesa.
Nel frattempo spunta pure Jeremie Boga, in rotta con il Nizza: il suo entourage l’ha proposto alla Juve, che valuterà anche questa candidatura. L'esterno conosce bene il calcio italiano, avendo vestito le maglie di Sassuolo e Atalanta prima del suo trasferimento in Francia, sottolinea oggi Tuttosport.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.