"Conte favorito su Spalletti, Yildiz puà fare il nove". La Stampa apre con l'intervista a Mauro

Nella sua prima pagina sportiva lanciata oggi, La Stampa si proietta verso il big match di domenica sera tra Napoli e Juventus con l'intervista a Massimo Mauro: "Spalletti un grande ma Conte resta il favorito. Yildiz può fare il nove", recita il virgolettato da titolo scelto dal quotidiano torinese.

"Ha dribbling secco e tiro, può farlo. Ovviamente non è un ariete, ma Yildiz è capace di fare tutto là davanti", assicura l'ex bianconero sul numero 10 turco. L'opinionista televisivo esprime poi un suo pensiero sul big match del Maradona: "Vedo il Napoli favorito, credo che Conte e i giocatori stiano facendo il loro dovere nonostante assenze pesanti. La Juve invece ha iniziato benino e poi ha dovuto cambiare allenatore, significa che al di là dei problemi tecnici c'era qualcosa che non andava a livello di rapporti con Tudor. Ora c'è Spalletti, penso possa far rendere al meglio i bianconeri, è un allenatore navigato che ha fatto cose meravigliose in carriera, il suo scudetto al Napoli è uno dei tre più belli nella storia della Serie A. Faccio fatica a immaginare che possa arrivare davanti a Napoli, Inter e Milan, secondo me lo scudetto è una lotta tra queste tre squadre. La Juve deve restare con i piedi per terra, difendere forte e cercare di migliorare il gioco. Così potrà lottare per il quarto posto".