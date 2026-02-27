Juventus, no al ritiro e sì al giorno di riposo. Squadra a Roma nel giorno della partita

In casa Juventus il programma del fine settimana è definito: Luciano Spalletti, dopo lo scarico post Champions di ieri, ha optato per una ripartenza “leggera” con l’obiettivo di far recuperare ai bianconeri quelle energie mentali e fisiche indispensabili per affrontare la sfida con la Roma di domenica, quindi riposo e nessun ritiro.

La squadra godrà di un giorno libero oggi, a Roma Yildiz e compagni arriveranno il giorno della gara. Formula già vista: alcune volte ha portato bene e altre meno, come ad esempio nell'anno di Napoli.

Comolli blinda Spalletti: "Dobbiamo tenere l'allenatore"

Nel post partita di mercoledì, mentre l’allenatore della Juventus sceglieva di evitare la conferenza stampa e ogni altra dichiarazione, Comolli ha confermato in toto Spalletti. Il dirigente ha infatti confermato come, in linea con quanto dichiarato nelle ultime settimane, non vi sia mai stato alcun dubbio sul futuro del tecnico alla Juventus. Ha inoltre aggiunto che, avendo purtroppo ora a disposizione qualche settimana libera in più, la società avrà modo di sedersi al tavolo con l'allenatore per condividere i piani futuri e formalizzare il tutto a tempo debito.