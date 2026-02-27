Serie B, 27ª giornata: Bari verso l'ultima chiamata, il Monza spera nel sorpasso. La guida completa
Il campionato di Serie B entra nel vivo con una 27ª giornata che promette scintille. Con la classifica cortissima in vetta e diverse "nobili" a rischio baratro, ogni punto pesa ora come un macigno. Ecco i temi caldi del weekend.
La corsa al primato: il Monza vuol mettere pressione al Venezia. Ma occhio al Palermo
Il Monza scenderà in campo questa sera, e lo farà con l'unico obiettivo dei tre punti, per mettere pressione al Venezia che se la vedrà con un SudTirol smanioso di agganciare la zona playoff. Non semplice la sfida del Frosinone in quel di Catanzaro, ma per i piani nobilissimi occhi a un Palermo in ascesa: l'impegno dei rosanero, sulla carta è il più semplice, ma attenzione; non dimentichiamoci che il Pescara - nel precedente turno - ha dato del filo da torcere alla capolista Venezia, che ha sì vinto ma soffrendo.
Playoff: Cesena a rischio spareggi, il SudTirol spera
Inutile negare che il Cesena abbia perso terreno, lo dicono chiaramente anche i numeri, e l'ultimo posto della zona playoff è a serio rischio: tanto, in quest'ottica, verrà detto dallo scontro con l'Empoli, che cerca la risalita per evitare che le formazioni attualmente più in pericolo si avvicinino complicando il percorso azzurro. Il prima citato SudTirol sarà quindi spettatore interessato, perché se dovesse riuscire nel colpaccio contro la capolista potrebbe iniziare a mettere pressione ai 'posti che contano'.
Zona retrocessione: in Liguria si spera nei tre punti per iniziare a sorridere
Occhi puntati su Sampdoria-Bari, che si giocherà stasera, ma anche su Spezia-Reggiana, gare che hanno un po' il sapore di 'ultima chiamata', anche se ovviamente non saranno tali: per gli aquilotti, però, una grande occasione per rialzare la testa e tentare l'aggancio almeno alla zona playout, ma anche per l'altra citata compagine ligure l'occasione è ghiotta, perché un successo vorrebbe dire portarsi in quella terra di mezzo che obbliga sì a guardarsi dietro, ma con maggior convinzione.
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B, 27ª GIORNATA
Venerdì 27 febbraio
Ore 19:00 - Monza – Virtus Entella
Ore 21:00 - Sampdoria – Bari
Sabato 28 febbraio
Ore 15:00 - Empoli – Cesena
Ore 15:00 - Modena – Padova
Ore 15:00 - Sudtirol - Venezia
Ore 17:15 - Spezia – Reggiana
Ore 19:30 - Avellino – Juve Stabia
Domenica 1° marzo
Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone
Ore 15:00 - Pescara – Palermo
Ore 17:15 - Mantova – Carrarese
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 56
Monza 54
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 43
Juve Stabia 38
Cesena 37
Südtirol 33
Carrarese 30
Empoli 30
Padova 30
Avellino 29
Sampdoria 29
Reggiana 26
Mantova 26
Spezia 25
Virtus Entella 25
Bari 22
Pescara 18
