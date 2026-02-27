Serie B, 27ª giornata: Bari verso l'ultima chiamata, il Monza spera nel sorpasso. La guida completa

Il campionato di Serie B entra nel vivo con una 27ª giornata che promette scintille. Con la classifica cortissima in vetta e diverse "nobili" a rischio baratro, ogni punto pesa ora come un macigno. Ecco i temi caldi del weekend.

La corsa al primato: il Monza vuol mettere pressione al Venezia. Ma occhio al Palermo

Il Monza scenderà in campo questa sera, e lo farà con l'unico obiettivo dei tre punti, per mettere pressione al Venezia che se la vedrà con un SudTirol smanioso di agganciare la zona playoff. Non semplice la sfida del Frosinone in quel di Catanzaro, ma per i piani nobilissimi occhi a un Palermo in ascesa: l'impegno dei rosanero, sulla carta è il più semplice, ma attenzione; non dimentichiamoci che il Pescara - nel precedente turno - ha dato del filo da torcere alla capolista Venezia, che ha sì vinto ma soffrendo.

Playoff: Cesena a rischio spareggi, il SudTirol spera

Inutile negare che il Cesena abbia perso terreno, lo dicono chiaramente anche i numeri, e l'ultimo posto della zona playoff è a serio rischio: tanto, in quest'ottica, verrà detto dallo scontro con l'Empoli, che cerca la risalita per evitare che le formazioni attualmente più in pericolo si avvicinino complicando il percorso azzurro. Il prima citato SudTirol sarà quindi spettatore interessato, perché se dovesse riuscire nel colpaccio contro la capolista potrebbe iniziare a mettere pressione ai 'posti che contano'.

Zona retrocessione: in Liguria si spera nei tre punti per iniziare a sorridere

Occhi puntati su Sampdoria-Bari, che si giocherà stasera, ma anche su Spezia-Reggiana, gare che hanno un po' il sapore di 'ultima chiamata', anche se ovviamente non saranno tali: per gli aquilotti, però, una grande occasione per rialzare la testa e tentare l'aggancio almeno alla zona playout, ma anche per l'altra citata compagine ligure l'occasione è ghiotta, perché un successo vorrebbe dire portarsi in quella terra di mezzo che obbliga sì a guardarsi dietro, ma con maggior convinzione.

Di seguito il programma del turno e la classifica:

SERIE B, 27ª GIORNATA

Venerdì 27 febbraio

Ore 19:00 - Monza – Virtus Entella

Ore 21:00 - Sampdoria – Bari

Sabato 28 febbraio

Ore 15:00 - Empoli – Cesena

Ore 15:00 - Modena – Padova

Ore 15:00 - Sudtirol - Venezia

Ore 17:15 - Spezia – Reggiana

Ore 19:30 - Avellino – Juve Stabia

Domenica 1° marzo

Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone

Ore 15:00 - Pescara – Palermo

Ore 17:15 - Mantova – Carrarese