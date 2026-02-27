La prima pagina di QS: "Inter e Milan, il futuro comincia oggi. Spalletti sfida Gasp"

Le strategie di mercato di Inter e Milan e non solo sulla prima pagina lanciata oggi in edicola da QS. Il quotidiano si concentra sulle due milanesi, chiamate entrambe a sondare il mercato per rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione: "Inter e Milan, il futuro comincia oggi - si legge a fondo pagina -. I nerazzurri devono 'svecchiare', parte un big. Rossoneri fra rinnovo di Modric e un... bomber".

Nel taglio alto si parla invece del big match tra Roma e Juventus in programma domenica sera e che mette in palio punti pensanti nella corsa alla prossima Champions League: "Spalletti si gioca la prossima Champions. Sfida a Gasp".

Ieri il tecnico bianconero ha ricevuto l'attestato di stima di dell'amministratore delegato bianconero Damien Comolli, protagonista a Londra in occasione del Financial Times Business of Football Summit: “Abbiamo bisogno di continuità, dobbiamo tenere lo stesso allenatore e la stessa strategia per più tempo, perché abbiamo avuto 7-8 allenatori diversi negli ultimi anni e la squadra sta diventando unita grazie al lavoro di Spalletti: siamo sulla strada giusta, serve continuità per avere successo".