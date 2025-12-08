Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Inter ritrova il Liverpool. Reds in crisi, ma la Champions è un'altra musica

L'Inter ritrova il Liverpool. Reds in crisi, ma la Champions è un'altra musica
Oggi alle 07:00
Bruno Cadelli

Tre anni nel calcio possono essere paragonabili ad un’era geologica. Lo sanno bene Inter e Liverpool, di nuovo avversarie in una notte di Champions League dopo òa serata dell’otto marzo 2022. Dopo quel confronto ad Anfield Road hanno vissuto parabole diverse ma egualmente vincenti. Oggi invece sono sintonizzate su frequenze diametralmente opposte. La squadra di Chivu viaggia in testa alla classifica con il vento in poppa. Gli inglesi, nel pieno di un mal di mare di risultati, hanno anche registrato anche il malumore di Mohamed Salah, uomo simbolo del club. Lautaro Martinez c’era in quella notte degli ottavi di finale, quando segnò uno dei gol più belli - e purtroppo per lui inutili - della sua lunga avventura in nerazzurro. Di acqua sotto i ponti ne è passata ma sarà ancora all guida dell’attacco dell’Inter insieme a Marcus Thuram. Per l’Inter vincere domani significherebbe ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di Slot invece cerca se stessa in uno dei teatri più belli del calcio europeo.

Chivu schiera i pesi massimi, turnover ragionato
Difficile cambiare qualcosa dopo la roboante vittoria contro il Como. Cristina Chivu però ama le variazioni e molto dipenderà anche dall’allenamento di rifinitura che la squadra effettuerà questa mattina ad Appiano Gentile. Akanji e Bastoni dovrebbero essere riconfermati in difesa, a centrocampo Barella e Calhanoglu non si muovono, mentre davanti si va verso la conferma della coppia Lautaro-Thuram, di nuovo a segno all’unisono in campionato. Sugli esterni Carlos Augusto potrebbe tornare ad essere adattato a destra, con Dimarco a sinistra. A centrocampo Zielinski è in vantaggio su Sucic e Mkhitaryan.

Due pareggi e malumori, la crisi del Liverpool
La squadra di Arne Slot vive un momento davvero complicato. I Reds nelle ultime quattro partite di Premier League hanno vinto solo una volta, pareggiando gli ultimi due confronti. Nell’ultima giornata, al termine del 3-3 in trasferta contro il Leeds, è arrivato anche lo sfogo di Mohamed Salah, un idolo dalle parti di Anfield Road. “Ora sono seduto in panchina e non so perché. Sembra che il club mi abbia scaricato”, ha detto l’asso egiziano, non nascondendo il suo malumore. I Reds in Champions League hanno nove punti in classifica e sono alla disperata ricerca di un successo per invertire la tendenza. Chivu lo sa bene. E non si fida delle turbolenze che si registrano all’interno del club inglese.

Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yldiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l'aggancio
