Allegri ricorda i numeri e fa bene. Ma deve fare ancora a meno di un top

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:30Serie A
Antonello Gioia

Negli ultimi 12 incontri il Milan è riuscito a vincere contro il Torino in casa granata solo in una occasione: lo 0-7 del 2021, quando i rossoneri riuscirono poi a tornare in Champions League dopo anni di digiuno. Una carica importante, dunque, da aggiungere a quella post Lazio: che l'eliminazione in coppa possa caricare il giusto la formazione di Massimiliano Allegri, che vincendo tornerebbe in testa alla classifica di Serie A scavalcando l'Inter e raggiungendo il Napoli.

Le parole di Allegri
"Bisogna essere pronti - ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa - a fare una partita solida. Ci sono dei numeri che cercheremo di invertire: il Milan negli ultimi 12 anni ha fatto sei pareggi e ha perso tutte le altre volte, compresi tutti gli ultimi tre anni, tranne nell'anno del Covid. Affronteremo una squadra con valori tecnici importanti, molto fisici. Giocare in casa loro è difficile perché vengono da una serie di risultati negativi. Bisogna fare una partita molto concreta. Da oggi fino a fine gennaio la classifica verrà delineata e bisognerà essere bravi a rimanere nelle prime quattro posizioni".

La probabile formazione del Milan
Il tecnico rossonero dovrà però fare con ogni probabilità a meno di Christian Pulisic, in dubbio per un forte attacco febbrile. L'americano non è infatti neanche partito con la squadra in direzione Torino, ed a questo punto è difficile che possa essere della partita. Per il resto la formazione del Milan dovrebbe essere in grosso modo la stessa di settimana scorsa, con l'unica vera novità a centrocampo, visto che Loftus-Cheek sarebbe in vantaggio su Samuele Ricci per sostituire l'altro infortunato Youssouf Fofana. In difesa lo schieramento a tre è quello che finora ha dato più sicurezza: Tomori, Gabbia e Pavlovic a protezione di Maignan, mentre i cinque di centrocampo saranno Saelemaekers, Modric, Rabiot e Bartesaghi più l'inglese. In attacco Leao affiancato da Nkunku

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yldiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
