Serie B, Monza-Sudtirol: vietato fidarsi degli altoatesini per la capolista

La sfida di questo pomeriggio ore 15 allo stadio U-Power fra Monza e Sudtirol valida per la 15^ giornata di serie BKT è il più classico dei testa-coda. Sono ben 17 i punti che dividono le due compagini biancorosse, da una parte i brianzoli occupano il primo posto a 30 punti frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e due sconfitte con 20 reti al proprio attivo e soltanto al 9 reti al passivo. La truppa di Paolo Bianco ha aperta una lunga serie positiva di ben 9 risultati utili senza sconfitte, fatto di sette vittorie e 2 pareggi. L'ultima battuta d'arresto è del 26 settembre per mano del Padova per 1-0. Fra le mura amiche la capolista ha costruito un autentico fortino vincendo cinque delle precedenti sei partite. Dall'altra parte ci sono gli altoatesini 17^ a 13 punti in coabitazione con la Sampdoria, solo 2 vittorie al proprio attivo, 7 pareggi e 5 sconfitte con 14 reti all'attivo e 18 al passivo. E' vero che la vittoria manca dal 27 settembre quando gli altoatesini riuscirono a sconfiggere la Reggiana per 3-1 ma due settimane fa hanno fermato sullo 0-0 il Modena, a testimonianza di una squadra poco malleabile. Dirige il confronto Giovanni Ayroldi di Molfetta coadiuvato dagli assistenti Paolo Bitonti di Bologna e Gilberto Laghezza di Mestre. Il quarto ufficiale Dario Madonia di Palermo. Al Var Marco Monaldi di Macerata Avar Matteo Gariglio di Pinerolo

Come arriva il Monza - Numerose le defezioni a cui deve far fronte Paolo Bianco, oltre allo squalificato Birindelli non ce la fa Ravanelli che ha rimediano una botta in allenamento. Assenti anche Antov, Colpani, Zeroli e Forson mentre recuperano Brorsson e Galazzi. Spazio al consueto 3-4-2-1 dove Izzo si sistemerà al centro della difesa affiancato da Delli Carri e Carboni. Ciurria ed Azzi affiancato in mediana da Obiang e Pessina. Sulla trequarti spazio a Keita e Mota Carvalho alle spalle di Alvarez.

Come arriva il Sudtirol - Sull’altra sponda Paolo Bianco recupera Pietrangeli ed Italeng, i quali partiranno dalla panchina. Nel 3-5-2 di partenza dove Adamonis sarà protetto dalla linea difensiva composta da Kofler, Masiello e Veseli. Sulle fasce si potrebbero vedere El Kaouakibi e Simone Davi. In mediana spazio a Coulibaly, Tronchin e Tait a supporto della coppia d’attacco composta da Merkaj ed Odogwu.