Serie B, lunedì ricco di emozioni: si giocano oggi ben nove sfide
La 15ª giornata di Serie B entra nel vivo con un lunedì ricchissimo di appuntamenti che potrebbero ridisegnare la classifica, ancora cortissima e apertissima in ogni zona. Dopo le sfide della domenica, il turno propone ben nove incontri distribuiti nell’arco dell’intera giornata, a partire da una sfida d’alta quota.
Si comincia alle 12:30 con Modena-Catanzaro, match che mette di fronte due squadre appaiate a 26 e 19 punti ma con ambizioni e momenti diversi. I canarini cercano continuità per restare agganciati al gruppo di testa, mentre i calabresi vogliono rilanciarsi dopo settimane altalenanti.
Alle 15:00 il pomeriggio si accende con un corposo blocco di cinque gare. Avellino-Venezia è uno scontro intrigante tra due formazioni in crescita, con i lagunari che puntano alla zona promozione diretta. Frosinone-Juve Stabia vede invece i ciociari, secondi in classifica, decisi a tornare al comando. Occhi puntati anche su Mantova-Reggiana, entrambe a caccia di punti pesanti per uscire dalla zona bassa. In campo pure Monza-Südtirol, con i brianzoli pronti a difendere il primato, e Padova-Cesena, duello tra due squadre ambiziose e in buona condizione.
Alle 17:15 tocca al Bari, che al San Nicola ospita il Pescara in una gara fondamentale per allontanarsi dai bassifondi. La giornata si chiuderà alle 19:30 con Virtus Entella-Spezia, derby ligure delicatissimo soprattutto per gli ospiti, penultimi e sempre più obbligati a fare punti.
Serie B, 15ª giornata giornata
Domenica 7 dicembre
Empoli-Palermo 0-2
7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).
Sampdoria-Carrarese 3-2
2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)
Lunedì 8 dicembre
Ore 12:30
Modena-Catanzaro
Ore 15:00
Avellino-Venezia
Frosinone-Juve Stabia
Mantova-Reggiana
Monza-SudTirol
Padova-Cesena
Ore 17:15
Bari-Pescara
Ore 19:30
Virtus Entella-Spezia
CLASSIFICA
Monza 29
Frosinone 28
Palermo 26*
Modena 26
Cesena 26
Venezia 25
Empoli 20 *
Avellino 19
Catanzaro 19
Juve Stabia 19
Reggiana 17
Padova 17
Carrarese 16 *
Entella 15
Mantova 14
Bari 14
Südtirol 13
Sampdoria 13*
Spezia 11
Pescara 9
