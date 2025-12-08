Serie B, Padova-Cesena: Andreoletti contro Mignani, obiettivo continuità

La Serie B non si ferma nemmeno nel giorno dell'Immacolata. Il campionato cadetto entra sempre più nel vivo con la quindicesima giornata che proporrà, tra gli altri, un confronto molto interessante tra Padova e Cesena, in campo alle ore 15 all'Euganeo. La direzione della sfida sarà affidata al sig. Andrea Zanotti della sezione di Rimini.

COME ARRIVA IL PADOVA - La vittoria di misura (1-0) ottenuta lo scorso weekend in casa del Pescara ha restituito il sorriso ai biancoscudati, la cui situazione di classifica non si può comunque ancora definire tranquilla visti i soli tre punti di vantaggio rispetto alla zona Playout. I veneti condividono l'undicesimo posto con la Reggiana a quota 17 e saranno chiamati quest'oggi a sfatare il tabù Euganeo, dove non vincono dalla gara contro la Virtus Entella del 21 settembre. Mister Matteo Andreoletti recupera Varas, ma dovrà fare a meno di Bacci, Boi, Silva, Di Maggio, Lasagna e Pastina, oltre che dello squalificato Perrotta. Per quanto riguarda lo schieramento iniziale, si va verso il 3-5-2 con Bortolussi e Seghetti in attacco: da non escludere, tuttavia, una chance dal primo minuto per Gomez.

COME ARRIVA IL CESENA - Dare continuità all'ultimo successo casalingo contro il Modena (1-0) è l'obiettivo numero uno della compagine romagnola, intenzionata a restare agganciata alle posizioni di vertice della classifica: ora terza insieme al Palermo e al già citato Modena a quota 26, la truppa bianconera si trova a -2 dal Frosinone e a -4 dalla capolista Monza, contro cui ha perso nell'ultima trasferta di campionato. Il tecnico Michele Mignani, che potrà tornare a contare su Bisoli dopo oltre due mesi di assenza, dovrebbe schierare Blesa e Shpendi in attacco nell'ormai consolidato 3-5-2. All'Euganeo non ci saranno tifosi cesenati nel settore ospiti a causa del divieto imposto dalle autorità per motivi di ordine pubblico.