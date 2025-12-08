Serie B, Mantova-Reggiana: clima infuocato, tre punti importanti in palio

Domani alle ore 15 va in scena Mantova-Reggiana valida per la 15esima giornata di Serie B. L'arbitro designato per la sfida è il Sig. Luca Massimi; Assistenti Di Giacinto e Ricci; Quarto ufficiale Calzavara; Var Gualtieri e Avar Di Vuolo.

COME ARRIVA IL MANTOVA

La squadra di Possanzini si presenta a questa sfida con la voglia di risalire la classifica: quindicesimi con 14 punti, 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. Adesso il Mantova cerca il riscatto tra le mura amiche. Per il match Possanzini si dovrebbe affidare al 4-3-3 con Festa tra i pali, Radaelli, Cella, Mantovani e Castellini sulla linea di difesa. Artioli e Fedel sulle corsie con Trimboli in mezzo. Marras, Bonfanti e Ruocco in attacco.

COME ARRIVA LA REGGIANA

La Reggiana si presenta a Mantova con le stesse ambizioni della squadra casalinga: voglia di scalare la classifica. La squadra di Dionigi si trova all'undicesimo posto con 17 punti, due in meno rispetto alla zona playoff. Il 3-4-2-1 dovrebbe essere il modulo per affrontare la sfida: Motta a protezione dello specchio della porta, Papetti, Magnani e Bonetti il trio difensivo. Davanti spazio a Rover e Bozzolan sulle corsie, con Reinhart e Charlys in mezzo. Portanova e Girma a supporto di Gondo.