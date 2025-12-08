Torino, Baroni deve rinsaldare la sua posizione: "Contro il Milan sono vietate le distrazioni"
Nessuna distrazione, ieri Baroni ha voluto dedicarsi totalmente alla preparazione della sfida contro il Milan: ecco perché ha deciso di anticipare la conferenza stampa all’antivigilia del posticipo di lunedì. Il suo Toro deve dare risposte dopo due sconfitte di fila, ma anche lo stesso allenatore è sotto osservazione perché i 14 punti in 13 giornate rappresentano il secondo peggior risultato degli ultimi vent’anni. E le prove contro Como e Lecce non hanno di certo a rinsaldare la sua posizione, anzi: "Stiamo lavorando di squadra e come singoli per risolvere i blackout che abbiamo: non sono legati a partite, ma soltanto ad alcune situazioni e a qualche minuto" ha spiegato Baroni a proposito delle ultime uscite con i sette gol subiti tra il tonfo interno contro i lariani e la caduta al Via del Mare contro i salentini.
"Sappiamo che il Milan è una grande squadra e che non saranno ammesse distrazioni - ha aggiunto in conferenza stampa - e vogliamo ritrovare quella continuità di risultati e prestazioni che avevamo avuto in sei partite di fila". Poi ci sono le scelte di formazione, con l’infermeria che però non si è ancora svuotata: "Per Ismajli e Simeone non vogliamo correre rischi, sto valutando di schierare Zapata dal primo minuto - ha spiegato Baroni - ed è una possibilità. Ngonge? Tutti si aspettano di più, anche lui stesso: deve lavorare sulla costanza di rendimento all'interno della singola partita". Intanto, però, iniziano le valutazioni in vista del mercato di gennaio, con il Toro che dopo la sfida di sabato prossimo contro la Cremonese saluterà Coco e Masina causa Coppa d’Africa:
