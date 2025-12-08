Torino, Baroni deve rinsaldare la sua posizione: "Contro il Milan sono vietate le distrazioni"

Nessuna distrazione, ieri Baroni ha voluto dedicarsi totalmente alla preparazione della sfida contro il Milan: ecco perché ha deciso di anticipare la conferenza stampa all’antivigilia del posticipo di lunedì. Il suo Toro deve dare risposte dopo due sconfitte di fila, ma anche lo stesso allenatore è sotto osservazione perché i 14 punti in 13 giornate rappresentano il secondo peggior risultato degli ultimi vent’anni. E le prove contro Como e Lecce non hanno di certo a rinsaldare la sua posizione, anzi: "Stiamo lavorando di squadra e come singoli per risolvere i blackout che abbiamo: non sono legati a partite, ma soltanto ad alcune situazioni e a qualche minuto" ha spiegato Baroni a proposito delle ultime uscite con i sette gol subiti tra il tonfo interno contro i lariani e la caduta al Via del Mare contro i salentini.