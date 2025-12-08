Serie B, Bari-Pescara: al San Nicola arrivano due squadre alla disperata ricerca dei tre punti

La quindicesima giornata di Serie BKT mette di fronte Bari e Pescara, in una sfida di bassa classifica tra due squadre con l'assoluta necessità di ritrovare la vittoria. I padroni di casa vengono da due pesanti sconfitte e un pareggio nel recupero di campionato contro la Juve Stabia, con i tre punti che non arrivano ormai da inizio novembre contro il Cesena. Per gli ospiti una sola vittoria in stagione contro l'Empoli e poco tempo per invertire la rotta, ultimi in classifica con nove punti, c'è bisogno di una scossa.

COME ARRIVA IL BARI - I biancorossi, come detto, non vincono in campionato da inizio novembre, da allora sulla panchina non siede più Caserta, esonerato dopo la sconfitta col Frosinone, ed è arrivato Vivarini, ex tecnico proprio del Pescara ed esonerato poche settimane prima dagli abruzzesi. L'esordio di Vivarini è stato horror con un 5-0 sul campo dell'Empoli. Nell'insidiosa trasferta contro la Juve Stabia, nel recupero, è arrivato uno 0-0 più confortante. Oggi servono però i tre punti per sperare di uscire dalle sabbie mobili della lotta alla salvezza.

COME ARRIVA IL PESCARA - I biancazzurri sono il fanalino di coda del campionato e hanno raccolto solamente una vittoria in campionato, a fine settembre contro l'Empoli. Troppo poco per una squadra, sì neopromossa, ma che vuole dire la propria. Adesso quindi con mister Gorgone l'obiettivo è trovare punti importanti in uno scontro diretto, su un campo difficile.