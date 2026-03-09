Juventus, quanti dubbi su David. E per l'estate spunta il Lione di Fonseca

Anche in una gara convincente come quella vinta dalla Juventus contro il Pisa non è riuscito a convincere Jonathan David, rimasto a secco nel 4-0 bianconero. La Signora continua ad avere il problema di non avere un riferimento preciso lì davanti, fra l'assenza di Vlahovic e le prestazioni altalenanti sia del canadese che di Openda.

Quello che resta da capire è come si muoverà il club nel corso della prossima estate, quando il reparto avanzato della squadra di Luciano Spalletti potrebbe cambiare volto e interpreti.

Può partire anche David? Un'opzione da non escludere secondo quanto riporta Tuttosport, che lancia l'ipotesi di un ritorno in Francia per lui. Dove ad accoglierlo a braccia aperte potrebbe esserci l'ex allenatore di Milan e Roma Paulo Fonseca, oggi al Lione. In passato infatti David è esploso proprio sotto la sua guida, al Lille. Ed ora potrebbe dunque rappresentare la soluzione ideale per rilanciarlo, visto che ne conosce pregi e difetti.

L'attacco della Juventus rimane dunque un rebus da risolvere, almeno se si parla degli interpreti centrali. Intanto alle spalle dei giocatori in questione sta tornando Dusan Vlahovic, che punta a dire ancora la sua, magari per regalare al popolo bianconero la qualificazione in Champions League in questo rush finale.