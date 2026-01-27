TMW
Juventus, rifinitura in corso alla Continassa: il programma in vista del Monaco
TUTTO mercato WEB
Allenamento di rifinitura in corso per la Juventus di Luciano Spalletti alla Continassa. Il gruppo bianconero sta preparando l'importantissima sfida di domani sera contro il Monaco, ultimo incrocio della League Phase della Champions League.
Al termine della seduta la squadra partirà in direzione Principato di Monaco, dove alle 18.10 è in programma la conferenza stampa di Spalletti accompagnato da un giocatore. Per le 12 è invece prevista la conferenza del tecnico monegasco Pocognoli, con rifinitura prevista per le 13.30.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
2 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile