Juventus, Sarr: "Abbiamo la qualità per arrivare fino in fondo ma serve migliorare su tante cose"

Nel pre partita della sfida tra Celta Vigo e Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport il centrocampista dei bianconeri Pape Matar Sarr. Queste le sue parole: "Dobbiamo migliorare sotto ogni punto di vista e sappiamo di avere la qualità per farlo. Stasera siamo qui per giocare una buona partita e vincere".

Seconda gara da titolare: come sta andando l'ambientamento?

"Mi sento di star migliorando giorno dopo girono. Sto cercando di dare il mio contributo alla squadra. I compagni mi aiutano e lo staff tecnico mi sta dando fiducia".

Lei ha vinto l'Europa League con il Tottenham: questa Juve ha la qualità per vincere?

"Siamo solo all'inizio ma credo di sì. Dobbiamo continuare così e pensare gara per gara. Siamo lavorando sodo e pensiamo di poter arrivare fino alla fine. io però questa competizione l'ho vinta e so quanto sia difficile".