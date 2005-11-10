Frosinone-Sassuolo apre la 7^ giornata di Serie A, i convocati di Alvini: riecco Birligea
Dimitri Conti
Mentre ancora deve esaurirsi la tre giorni delle coppe europee, c'è chi si proietta già con la mente al fine settimana di Serie A. Per esempio chi, come nel caso del Frosinone, deve giocare già domani sera alle ore 20.45: la partita tra i ciociari e il Sassuolo apre ufficialmente le danze della 7^ giornata di Serie A.
Nella serata di oggi l'allenatore del Frosinone, Massimiliano Alvini, ha diramato la lista dei giocatori gialloblù convocati per l'impegno casalingo allo Stirpe. Sono 26, da segnalare c'è il recupero del centravanti Birligea.
FROSINONE vs SASSUOLO, I CONVOCATI DI ALVINI
Portieri: Desplanches, Palmisani, Pisseri.
Difensori: Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic.
Centrocampisti: Caló, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid.
Attaccanti: Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Zerbin, Birligea.