Juventus, Savona fra campo e mercato: il difensore è rientrato in gruppo insieme a Perin

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:52Serie A
di Simone Bernabei
fonte Camillo Demichelis

Juventus a lavoro alla Continassa in preparazione della prossima sfida contro il Genoa in campionato, gara valida per la seconda giornata di Serie A dopo il successo all'esordio contro il Parma ed in programma domenica 31 agosto alle 18.30 a Marassi.

Nella seduta odierna hanno lavorato col gruppo anche Savona e Perin, giocatori quindi ristabilitisi dai rispettivi problemi fisici delle ultime settimane. Ancora lavoro differenziato, invece, per Cabal il cui rientro è previsto per dopo la sosta per le Nazionali.

A proposito di Savona, è da registrare l'interesse delle ultime ore per lui del Nottingham Forest, squadra di Premier League che ha spesso guardato in Italia in questa sessione di calciomercato. I club inglese ha messo sul piatto una proposta da 11-12 milioni per il suo cartellino, con la Juventus che non ha chiuso alla sua cessione ma ha rilanciato chiedendo almeno 18 milioni di euro. La trattativa è comunque in piedi e procede.

